O dia mais esperado pelos estudantes está chegando! A ansiedade está a mil e os minutos estão sendo contados! A prova do ENEM acontecerá nos dias 9 e 16 de novembro (dois domingos) em todo o país. Para preparar os alunos da melhor forma possível, vários cursinhos estão realizando o famoso ‘aulão’ preparatório. Esse é o caso do cursinho de redação Argumenta Mais, do professor Pedro.

No dia 26 de outubro foi realizado o ‘Salvando Sua Redação do ENEM 2025’ na Chácara Panek. No encontro, os alunos puderam assistir 6 horas de aula com professores convidados e receber muito conteúdo educativo.

Quatros alunos de Araucária que participaram do aulão relataram o que acharam do evento e suas expectativas para a prova do ENEM. Acompanhe os depoimentos.

Eduarda Klemba, 17 anos, estuda no Colégio Estadual Prof° Júlio Szymanski. Ela quer fazer Odontologia e pretende entrar na Universidade Federal do Paraná (UFPR), ou Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), ou Universidade Positivo (UP). Segundo ela, o cronograma apresentado pelo aulão era bem estruturado. “Eu gostei bastante, pois consegui ter uma revisão bem centralizada sobre assuntos que não dei tanta importância no começo do curso”, relata.Eduarda também comenta que ouviu comentários dizendo que a prova do ENEM seria difícil esse ano, por conta de mudanças que aconteceram. Porém, com a preparação que recebeu, acha que será mais tranquilo. “Estamos tendo muitas complicações com questões ambientais, faz muitos anos que teve redação com esse tema, acredito que esse ano possa cair algo relacionado”, comenta.

Renan Lima Ramalho, 19 anos, formado no Colégio Estadual Profª Helena Wysocki, descreve que o aulão foi um ‘salva-vidas’ para a tão temida redação. “Tivemos a sorte de poder contar com três ex-corretores do ENEM, além do direcionamento do nosso professor do curso Argumenta Mais, Pedro Matheus. Após o aulão, confesso ter uma expectativa boa para o ENEM, devido ao auxílio dos professores e todo o conteúdo que desenvolvemos no dia”.

Renan pretende cursar Psicologia na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ele também acredita que o tema da redação deste ano seja algo relacionado ao meio ambiente ou moradia digna.

Laura Pessoa, 17 anos, estuda no Colégio Estadual Prof° Júlio Szymanski, e pretende fazer Pedagogia na UFPR. De acordo com ela, o aulão foi muito produtivo, eficiente e divertido. “Estou bem ansiosa para o tema da redação, e como estamos preparados com o curso, fico mais tranquila. Acho que o tema deste ano será ambiental”, declara.

Thayana Zital Melo, 17 anos, estuda no Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus e quer cursar Direito na UFPR. A estudante comenta que achou a experiência de participar do aulão transformadora, porque a ajudou a aprofundar as competências do ENEM. “Acho que me sairei bem na prova, principalmente por causa das aulas do Argumenta Mais, que me ajudaram a melhorar bastante. Acredito que o tema da redação será algo voltado à população ribeirinha”, destaca.

Edição n.º 1489. Victória Malinowski.