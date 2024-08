Alunos do COC Araucária viajam para os EUA para um intercâmbio cultural

Na quinta-feira passada, 22 de agosto, 11 alunos de diversas turmas do Colégio COC Araucária, embarcaram em uma jornada internacional para Orlando, nos Estados Unidos, onde ficarão até 13 de setembro. A programação da viagem contempla passeios em diversos locais turísticos, parques e museus, como Miami City, Disney Springs, Jantar do Hard, Rock Café, Disney Magic, Busch Garden, NASA, Resort Solterra, Tampa, Universal Studios, Universal Island, Universal Harry Potter, entre outros.

Os alunos adquiriram os pacotes através da parceria do COC com a Experience USA, empresa de Araucária especializada em intercâmbio estudantil. “Oferecemos aos nossos alunos uma oportunidade única de vivenciar, na prática, a língua inglesa ensinada em nosso programa bilíngue. Além de proporcionar uma imersão na cultura americana, essa experiência contribui significativamente para a formação de cidadãos globais”, destaca a direção.

Ainda segundo o colégio, a divulgação dessa parceria estimula o interesse de outros alunos do programa bilíngue a participarem dessa enriquecedora experiência. Um exemplo inspirador é o aluno Breno do Vale Rodrigues, do 9º ano, que já está desfrutando de um intercâmbio de um ano na Horizon High School, localizada em Winter Garden, na Flórida.

“Desde 2018 que enviamos alunos para intercâmbios nos EUA. E sempre durante as viagens, os alunos intercambistas serão convidados a fazerem chamadas de vídeos com as turmas do COC para contar aos colegas, em tempo real, a experiência do intercâmbio”, acrescenta a direção.

