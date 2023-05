Alunos do Colégio Marilze se preparam para mais uma edição da Super Gincana

Durante duas semanas, os estudantes, professores e funcionários do Colégio Estadual Marilze da Luz Brand, no Jardim Fonte Nova, estarão mobilizados na Super Gincana, que contará com provas diárias e muitos desafios. As atividades, que começam na próxima segunda-feira (08) e vão até o dia 19, também prometem movimentar a comunidade através das provas de arrecadação de itens para a Festa Junina do Colégio, que contam muitos pontos para as equipes.

Entre as provas estão o Dia da Fantasia, Dia do Cabelo Esquisito, Torta na Cara, Anel na Farinha, e tantas outras que promovem uma competição saudável e muita diversão entre os estudantes. “Todos os estudantes, professores e funcionários participarão das provas, que terão desafios relâmpagos, trotes, brincadeiras e provas de arrecadação de alimentos, brinquedos e materiais recicláveis que serão usados na Festa Junina, que acontecerá no dia 03/06. A ideia da gincana surgiu para melhorar a socialização dos estudantes e tornar a escola um ambiente de alegria e descontração, onde eles se sintam motivados a aprender e não faltem as aulas”, diz a diretora Glaucia Gomes de Oliveira.

Segundo a direção, no ano passado a gincana foi um grande sucesso de participação e engajamento, tanto no colégio, quanto nas redes sociais. “Fizemos a gincana durante um mês inteiro, mas acabou ficando cansativo e este ano reduzimos para duas semanas. As crianças amam e se empenham em todas as tarefas”, completa Glaucia.

Edição n. 1361