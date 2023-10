Alunos do Colégio Vespertino Pimpão visitaram a exposição imersiva do pintor Van Gogh

A exposição Van Gogh & Impressionistas é um super evento que está rodando o Brasil, e Curitiba está inclusa nas cidades que recebem a iniciativa. A exposição conta a vida do pintor holandês Vicent Van Gogh, além de realizar uma demonstração de suas obras e escritos em uma sala imersiva com projeções de 360° nas paredes e piso, dando a impressão de estar dentro de sua arte.

Para conhecer esse universo da arte, 20 alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio noturno do Colégio Estadual Deputado Vespertino Ferreira Pimpão, de Araucária, foram visitar a exposição. “A ideia era levá-los para uma experiência imersiva nas obras desse grande artista e fazer uma aula de campo. Mais do que observar, eles puderam ‘sentir’ as obras e os escritos de Van Gogh”, relata o professor de português Felipe Teider, que organizou o passeio juntamente com a pedagoga Simone Krupa.

Segundo ele, a experiência dos alunos também foi possível graças ao auxílio da artista plástica e professora de artes Gizele Scholl, que arrecadou fundos para financiar o passeio. “A experiência com a arte é de extrema importância para os estudantes, pois os humaniza. Colocando-os numa relação profunda e sensível consigo mesmo e com o mundo que os rodeia através dos traços peculiares do artista”, explica.

A expectativa dos alunos era grande. “Não vejo a hora de ver ‘A Noite Estrelada’, uma das obras mais famosas do Van Gogh”, contou o aluno Ruan Baida, do terceiro ano, antes de o evento começar.

Van Gogh & Impressionistas

A exposição imersiva também mostra um pouco sobre as obras de outros quatro artistas impressionistas e pós-impressionistas: Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne. O evento está sendo realizado no Shopping Estação, em Curitiba, e deve continuar até o dia 19 de novembro. Para saber mais informações sobre como adquirir os ingressos e as regras da exposição, basta acessar o site https://www.lightland.com.br/.

