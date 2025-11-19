O coração da Amazônia é, neste momento, o centro de um movimento nacional em defesa do planeta. O Colégio Marista Nazaré, em Belém (PA), sedia a Conferência Nacional do Observatório Marista do Clima, encontro que reúne estudantes e educadores de todos os colégios maristas do Brasil e marca a preparação da rede para a COP-30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

O Marista Brasil é a única instituição de ensino a enviar representantes de todas as suas unidades à COP-30: são cerca de 300 participantes, entre 190 estudantes e 112 educadores, vindos de 81 colégios que atendem o Ensino Fundamental Anos Finais e o Ensino Médio, além de uma delegação do Chile.

O Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, de Araucária, também enviou alunos a Belém. A unidade apresenta um projeto próprio, com foco na educação climática.

Desde 2024, o Marista Araucária desenvolve iniciativas voltadas às tratativas climáticas, entre elas o Clube da Sustentabilidade, que promove encontros semanais no contraturno para incentivar ações de cuidado ambiental na escola. Na COP-30, os estudantes apresentam os resultados das atividades iniciadas no fim de 2024, que envolvem também a comunidade local.

Um dos destaques é a campanha de arrecadação de tampinhas PET, que já soma uma tonelada e é convertida em ração destinada a ONGs que acolhem animais em situação de rua. Outras frentes de trabalho continuam a fortalecer esse movimento de engajamento e protagonismo juvenil.

“Todos no colégio estão empolgados com essa movimentação. Nosso objetivo é nos tornar um colégio sustentável na cidade. Sabemos que ainda há um longo caminho, porque mudanças de cultura levam tempo. Mais do que uma escola sustentável, queremos formar alunos conscientes da necessidade de mudança, pensando na qualidade de vida futura e no cuidado com a casa comum. Participar da COP30 é uma etapa importante dentro das propostas que desenvolvemos na nossa unidade e torna visível o nosso trabalho para o mundo. Estamos muito orgulhosos dos passos que estamos trilhando”, declara a Coordenadora de Segmentos do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE

Com o Brasil sediando a COP-30 e a Campanha da Fraternidade de 2025 dedicada à Ecologia Integral, o Marista Brasil reafirma sua missão de educar para transformar. A Conferência Nacional no Marista Nazaré se torna o ponto de encontro entre fé, ciência e juventude, um marco de esperança e de ação em defesa da Casa Comum.

No evento em andamento, os participantes assumem, na prática, o papel de protagonistas de uma educação pautada pela consciência ecológica e pelo compromisso com o futuro.

A mobilização em torno da COP-30 nasce do Observatório Marista do Clima, projeto que articula ações pedagógicas, pesquisas e iniciativas locais de sustentabilidade em toda a rede. “A educação precisa formar para uma consciência solidária e justa, na qual todos se sintam parte de uma travessia comum e que busca uma nova forma de existir”, explica o Irmão Paulo Soares, um dos idealizadores do projeto e gerente de Identidade, Missão e Vocação do Marista Brasil.

EDUCAÇÃO CLIMÁTICA

Enquanto a Conferência acontece, também ganham destaque as iniciativas da Simulação Marista da COP, que transforma a sala de aula em uma conferência das nações, com estudantes representando países e propondo soluções para desafios ambientais reais. O exercício estimula interdisciplinaridade, pensamento crítico e senso de cooperação global, competências essenciais para uma geração que vai herdar e reconstruir o planeta.

As ações climáticas realizadas ao longo do ano se conectam com este momento: de projetos de reaproveitamento da água da chuva e redução do consumo de energia a campanhas de lixo zero e hortas comunitárias, cada prática nasce da realidade local e traduz o espírito marista de unir fé, conhecimento e compromisso social.