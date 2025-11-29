Alunos do projeto de jiu jitsu da associação do Jd Israelense serão graduados

Alunos do projeto de jiu jitsu da Associação de Apoio Social Juntos Somos Mais Fortes – AASJSMF, do Jardim Israelense, serão graduados, em reconhecimento ao comprometimento, à disciplina e à evolução técnica demonstrados ao longo dos treinamentos. A graduação acontece no próximo domingo (30/11), no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira, e será aberta ao público em geral.

O projeto de jiu jitsu foi criado em fevereiro deste ano e conta com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Atualmente conta com a participação de 28 alunos, entre crianças e jovens, e ainda possui uma turma de 14 mulheres. As aulas acompanham o calendário escolar e são ministradas pela professora Elaine. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo telefone (41) 99215-0157.