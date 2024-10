Alunos do Szymanski criam ‘cápsula do tempo’ com planos de vida para a próxima década

Um grupo de 36 alunos do 2° ano de Formação de Docentes (turma AFD) do Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski criou uma ‘cápsula do tempo’ contendo os planos individuais de vida para os próximos 10 anos. Nas cartas foram descritos sonhos e objetivos sobre o que gostariam de ter ou estar fazendo em 2034.

A cápsula do tempo ajuda a conservar as recordações escolares, além de engajar os estudantes nas atividades da escola, como também reforçar a criação da memória afetiva, algo que é muito importante na formação da identidade das pessoas.

Segundo o professor de Geografia, Marcus Matozo, a ideia de criar a cápsula nasceu quando na disciplina ele abordava o conceito Taylorismo. “Esse conceito aponta algumas estratégias, dentro delas o planejamento e como parte prática do assunto sugeri que os alunos montassem um plano individual para os próximos 10 anos, escrevendo aquilo que gostariam de ter ou estar fazendo”, explica.

Depois ficou decidido que esta cápsula seria entregue no dia da Feira de Profissões, 11 de outubro, data que marcava os 40 anos do curso no Szymanski. “O planejamento deu certo, entregamos oficialmente a cápsula para a direção da escola, com a proposta de que, na festa dos 50 anos do curso, nos reencontremos para ver o que aconteceu”, comemora o professor.

Ele disse ainda que os alunos aproveitaram para inserir na ‘cápsula do tempo’ informações sobre o ano de 2024. “Quando a cápsula do tempo for aberta ainda revelará uma viagem emocionante pelas memórias e pelo crescimento de cada um dos alunos”, declarou Marcus.

Edição n.º 1437.