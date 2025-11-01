Os estudantes do Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski estão se preparando para participar de uma verdadeira aventura literária: o concurso ‘Poesias e Poemas Raízes Que Ecoam’, que tem como objetivo promover o letramento racial e valorizar a cultura negra e indígena no Brasil.

O concurso vai envolver alunos das turmas do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio e as inscrições vão até o dia 03/11. Os nomes dos vencedores serão conhecidos no dia 18/11, às 09h, na própria escola, dentro da programação da Semana da Consciência Negra.

Organizado pela equipe multidisciplinar do Colégio – formada por professores, pedagogos, funcionários e alunos-, o tema do concurso ‘Raízes que Ecoam’ foi escolhido para incentivar reflexões sobre a formação histórica e cultural do nosso país; as contribuições dos povos negros e indígenas para a identidade brasileira; as lutas, resistências e desafios enfrentados ao longo do tempo; e a importância do respeito à diversidade, da valorização das raízes culturais e do combate ao preconceito e à discriminação.

O aluno Paulo Henrique, do 2º CDS, começou a escrever há dois anos, e descobriu que era apaixonado pela escrita. “Deste então, tudo o que sinto, lanço sobre os poemas/poesias, e quando vi que o colégio faria o concurso, percebi que seria a oportunidade de demonstrar minhas habilidades”, comenta.
Paulo Henrique relata que o fato de escrever faz com que se sintae ele mesmo e com sensações de liberdade para se expressar. “Escrevo o que eu penso, o que eu acho e também o que eu sinto”, afirma.

Ele também falou do tema do concurso ‘Raízes que Ecoam’. “Eu adorei, pois ele traz consigo uma mensagem muito importante, porque na maioria das vezes, esquecemos da origem do nosso povo”.

Os textos dos alunos serão avaliados com base nos seguintes critérios: adequação ao tema, respeito aos direitos humanos e linguagem apropriada, estrutura e forma poética. A análise e escolha ficará a cargo de uma banca composta por professores das Línguas Portuguesa e Inglesa, bibliotecário do colégio e uma escritora convidada. Será premiado um vencedor por categoria.

Danieli Dolberth, pedagoga e coordenadora da Equipe Multidisciplinar do Szymanski, explica que a equipe multidisciplinar trabalha e acompanha ações que focam na multidisciplinaridade para trabalhar as questões étnico-raciais durante todo o ano.

“Como em novembro teremos a Semana da Consciência Negra, decidimos realizar o concurso, cujo foco é trabalhar a importância da história das culturas afro e indígena para a nossa formação histórica e cultural. No dia 17/11 a programação contará com uma apresentação de teatro, também no dia 18 planejamos organizar uma batalha de rimas após a divulgação dos premiados do concurso, e no dia 19/11 a ideia é fazer o encerramento durante uma feira multicultural”, comenta a pedagoga.

