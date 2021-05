Alunos escrevem cartinhas de agradecimento para equipe da UBS Industrial

Equipe da UBS se emocionou com a homenagem das crianças. Foto: divulgação

Ser homenageado é algo maravilhoso, e quando essa homenagem vem de uma criança, cujo coração transborda sinceridade, é ainda mais gratificante. Foi assim que todos os integrantes da equipe da Unidade Básica de Saúde – UBS Industrial se sentiram quando receberam cartinhas e doces dos alunos da Escola Municipal Professora Delani Aparecida Alves, em homenagem à Semana da Enfermagem.

As crianças trabalharam o tema “Enfermagem na Pandemia”, e sugeriram à professora, escrever cartinhas para entregar para a equipe da UBS, que está localizada no entorno da escola. “Obrigado. Vocês são anjos em nossas vidas!”. “Deus proteja vocês e acabe com a Covid”, “Obrigado por cuidar das pessoas doentes”. Estas foram algumas das mensagens das cartinhas, que emocionaram os profissionais de saúde.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1262 – 20/05/2021