Alunos que embarcarão no “Ganhando o Mundo” falam das expectativas com a viagem

O governo estadual anunciou na quarta-feira (16/10), os destinos de intercâmbio dos alunos da rede estadual de ensino do Paraná que vão participar do Ganhando o Mundo em 2025. O programa oferece a oportunidade para que alunos da rede pública estudem um semestre letivo fora do país, com as despesas pagas, aprendendo uma nova língua e conhecendo uma nova cultura.

Esta será a maior edição da história do programa, com 1,2 mil intercambistas viajando para cinco países. Em Araucária, quatro alunos que conversaram com o Jornal Popular já têm destino certo.

Mariana Sophie Trzaskos de Deus, 15 anos, aluna do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Cívico Militar Dias da Rocha, vai para a Nova Zelândia, para um intercâmbio de seis meses. Ela conta que se inscreveu no programa e esperou ansiosa pela divulgação dos aprovados. “Eles avaliam o histórico de notas de todos os anos, desempenho em inglês e outros critérios. Eu passei na segunda chamada, pois a primeira é destinada aos alunos com Bolsa Família. Fiquei muito animada e ainda estou, especialmente para conhecer o ocidente”.

A estudante espera conhecer muitos lugares, vivenciar novas culturas, fazer amizades e estudar bastante. “Acho que será um pouco desafiador no início, pois, além de falar inglês, é preciso se acostumar ao sotaque local. Mas acredito que, com o tempo, a comunicação vai se tornar mais fácil. Será uma ótima experiência, porque meu sonho é poder viajar pelo mundo, explorar novos lugares e culturas e esse intercâmbio é só o começo”, prevê a jovem.

Também do Dias da Rocha, o aluno do 1º ano do Ensino Médio, Gabriel Enrique Wroblewski Carranza, vai para a Austrália. Ele se inscreveu no programa, ficou na maior expectativa pelo resultado…e deu certo! “Minha maior dificuldade creio que será dominar a língua inglesa, mas pretendo me sair bem para adquirir conhecimentos e conhecer um pouco da cultura do país”, afirma o estudante, que tem planos de conhecer outros países e fazer novos intercâmbios.

Flávia Alessandra Coreluk Lacerda tem 14 anos e está no 1º ano do Ensino Médio no Colégio Estadual Helena Wysocki. Seu intercâmbio será na Austrália, onde ficará por seis meses estudando e conhecendo a cultura daquele país. “Minha expectativa é conhecer a cultura australiana e melhorar meu inglês. Dominando a língua, o restante será mais fácil”, disse a estudante, que ainda deseja conhecer o Canadá, Japão e a Coréia do Sul.

David Ribeiro Muller, 15 anos, aluno do 1º ano do Curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas no Colégio Helena Wysocki, fará o intercâmbio de seis meses no Canadá. “Fiquei surpreso quando recebi a notícia que havia sido aprovado pelo programa, eu não sabia de nada, pois foi meu pai que me inscreveu. No entanto, as expectativas começaram a partir daí, porque é minha primeira vez saindo do país. Também tenho muita curiosidade em saber como será lá, a escola e os lugares que irei conhecer. Com certeza, terei dificuldades para me comunicar no começo, mas não há nada que eu não possa aprender e me adaptar. Será uma grande oportunidade porque um dia pretendo conhecer outros países, afinal, há muitas coisas para aprender e se aventurar”, comentou.

Edição n.º 1439.