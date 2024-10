Alunos relatam experiência inesquecível na volta do “Ganhando o Mundo”

Conhecer outros países, idiomas e culturas, além de fazer novas amizades e trocar experiências, são os benefícios que o “Ganhando o Mundo” proporciona para alunos da rede estadual de ensino. O projeto foi implantado pelo Governo do Paraná, por meio da SEED e já beneficiou centenas de estudantes. De Araucária, vários alunos fizeram o intercâmbio e retornaram cheios de aprendizado e sonhos realizados. Também há uma lista de estudantes que irão embarcar para os países selecionados no próximo ano.

A aluna do Colégio Estadual do Campo Joana Gurski, Livia Ritter, de 16 anos, voltou recentemente da Austrália. Ela embarcou para a Austrália no dia 20 de janeiro, mas por conta de serem viagens longas até o país de destino e também pelo fuso horário, pisou em terras canadenses somente no dia 22. No dia 22 de junho embarcou de volta para o Brasil e chegou no dia 25.

“O intercâmbio foi uma experiência inesquecível que me fez amadurecer e enxergar as coisas de um ponto de vista diferente, considerando que eu estava longe de qualquer um que eu conhecia. O fato que mais me marcou, com certeza, foi o dia do meu aniversário. Eu e meus amigos fomos no parque de diversões ‘Aussie World’ e depois tive uma festa do pijama. Foi a primeira vez que comemorei meu aniversário com diversos amigos e longe da minha família”, conta.

A estudante disse também que não teve muitas dificuldades com a comunicação, já que sabe falar inglês. “Tive um pouco de dificuldade na primeira semana, mas devido ao sotaque australiano. Foi incrível e penso em voltar para a Austrália, talvez morar lá e visitar outros países como a Tailândia e a Índia”.

Lucas Gabriel Dias Siqueira é aluno do Colégio Estadual Helena Wysocki e fez o intercâmbio no Canadá. O estudante disse que inicialmente se inscreveu no programa mais por insistência da mãe, que vislumbrou essa oportunidade única para o filho. “Confesso que eu não tinha grandes expectativas, até duvidava da veracidade do projeto, acreditando que minha seleção seria improvável. Com o passar do tempo, a inscrição quase caiu no esquecimento, até que um dia, a diretora do meu colégio anunciou que eu havia sido selecionado. Fiquei surpreso e incrédulo, pois fui escolhido entre mil alunos do Paraná. A partir daquele momento, a animação tomou conta de mim”, declara.

Para o estudante, o Canadá é um país fascinante pela sua diversidade cultural e belezas naturais. “A experiência foi absolutamente transformadora. Pude imergir em uma nova cultura, aprender com pessoas de diversas origens e expandir minha visão de mundo. O intercâmbio não só ampliou meus horizontes acadêmicos, mas também me proporcionou um amadurecimento pessoal imensurável. Um momento que ficou profundamente gravado em minha memória foi quando experimentei pela primeira vez uma autêntica tempestade de neve. Eu tinha ouvido falar do rigoroso inverno canadense, mas vivenciar a intensidade de uma nevasca foi algo totalmente diferente. A sensação de estar envolto por aquele ‘manto branco’ e gelado, enquanto tudo ao redor parecia silencioso e calmo, foi uma experiência mágica, mas ao mesmo tempo desafiadora”, comemorou.

O intercâmbio do aluno durou cerca de cinco meses. “Parti para o Canadá em 29 de janeiro, e retornei ao Brasil em 27 de junho. Foi um período intenso de aprendizagem e crescimento, que guardarei para sempre em minha memória. Penso em voltar ao Canadá, a atmosfera acolhedora e as belezas naturais do país deixaram uma impressão profunda em mim. Contudo, também estou aberto a novas aventuras e adoraria explorar outros países, conhecer novas culturas e continuar expandindo minha compreensão do mundo”.

Expectativa

Enquanto Lívia e Lucas Gabriel contam as experiências vividas nos países estrangeiros, a aluna Leticia Leite Alves, 15 anos, do Colégio Estadual Deputado Vespertino Ferreira Pimpão, está na maior expectativa porque no início do próximo ano vai embarcar para um intercâmbio na Nova Zelândia. “Fiquei ansiosa e feliz quando saiu o resultado de que eu havia sido selecionada para participar do ‘Ganhando o Mundo’. Minhas expectativas estão a mil, quero conhecer alguns pontos turísticos, estudar bastante e tentar usufruir de tudo que o país me oferecer. Estou estudando inglês, mas diria que já sei o básico, espero estar apta para conversar com os nativos”, comenta.

Leticia fará um intercâmbio de aproximadamente 6 meses, conforme prevê o projeto, mas mesmo antes de viajar, já demonstra grande interesse em conhecer outros países, entre eles a Coréia e a Tailândia.

Edição n.º 1438.