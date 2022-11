Alunos se divertem no Halloween da Escola Arlindo Druszcz

Zumbis, vampiros, bruxas, caveiras e personagens do universo infantil se misturaram no evento em comemoração ao Halloween realizado nesta segunda-feira (31/10) na Escola Municipal Arlindo Druszcz, no bairro Capela Velha. Doces ou travessuras? As duas coisas para celebrar a data, muito popular em países de língua inglesa, mas que já está virando tradição por aqui.



Após pesquisa com a comunidade escolar, as professoras de inglês organizaram diversas atividades relacionadas à data e a escola realizou uma festa linda, divertida e cheia de alegria. O ambiente escolar foi decorado especialmente para a ocasião, com velas, abóboras, morcegos e teias de aranha. Teve até um caldeirão da bruxa, onde as crianças jogaram todas as coisas ruins que não querem mais que façam parte de suas vidas. “Foi um momento descontraído, onde todos brincaram e se divertiram muito”, disse a direção.

Fotos – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo