Alunos visitam sessão da Câmara e dão show de talento

Um grupo de alunos do Colégio Adventista de Araucária acompanhou na última terça-feira, 13 de junho, parte da sessão plenária da Câmara de Araucária, que está sendo realizada no auditório da OAB local em razão da reforma pela qual passa o prédio do Poder Legislativo.

Os alunos que visitaram os vereadores integram o coral infantil do colégio, que recebeu na sessão desta semana uma moção de aplausos pela atuação em diversos eventos realizados em Araucária e região.

A moção de aplausos foi proposta pelo vereador Eduardo Castilhos (PL) e teve o apoio da unanimidade dos vereadores presentes à sessão. “Propomos a presente Moção de Aplausos ao Coral Infantil do Colégio Adventista de Araucária em reconhecimento a sua valiosa contribuição cultural ao nosso Município. O Coral Teen CAAR é um coral muito ativo na comunidade, que está sempre presente nos eventos abrilhantando ainda mais as festividades de Araucária. Com a presente proposição, queremos homenagear e agradecer o Coral pela disponibilidade e pelo belo trabalho desenvolvido por todos”, justificou o edil.

Também durante a sessão, e antes da abertura oficial dos trabalhos, os vereadores tiveram a oportunidade de assistir a uma pequena apresentação dos integrantes do coral e se encantaram com o talento da criançada. “Sem dúvida hoje é um dia diferente para todos nós vereadores. A apresentação dos alunos nos deixou emocionados e felizes. É gratificante ver um trabalho como esse e poder reconhecer todo esse empenho com a concessão dessa moção. É mais um incentivo que damos aos alunos e aos profissionais que se dedicam a encampar esse projeto. Queremos sempre aplaudir ações como essas”, disse à nossa reportagem o presidente da Câmara, Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania).

Sobre a homenagem, o colégio afirmou que se sente muito honrado com o reconhecimento. Acrescentou ainda que o coral teen foi criado em 2021, ainda em meio a pandemia. Hoje, são noventa coristas, todos estudantes da instituição que cursam desde o sexto ano do Ensino Fundamental até o terceiro ano do Ensino Médio.

Edição n. 1367