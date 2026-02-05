Na semana passada, um ônibus bateu contra um poste na esquina da Rua Agrimensor Carlos Hasselmann, com a Rua Alberto Karas, no bairro Fazenda Velha. O acidente acabou deixando o poste danificado, gerando insegurança e medo entre os moradores e trabalhadores da região, já que o equipamento fica bem próximo da via pública. Por conta disso, os moradores, por precaução escoraram o poste utilizando algumas barras de ferro, na esperança de que não caísse.

Nossa reportagem entrou em contato com a Copel na terça-feira (03), a qual explicou que quando há desligamentos, consegue identificar de imediato, porém quando isso não ocorre, a informação chega por intermédio de solicitações que chegam nos seus canais, feitas pelos próprios moradores. Ainda na terça-feira, a Copel estipulou um prazo até o dia 07/02 (sábado) para que a manutenção ocorresse. Felizmente, na tarde desta quarta-feira (04), equipes da companhia estiveram no local e realizaram o serviço, trazendo alívio para a comunidade.

A Copel orienta que situações de fiação caída, baixa ou em desacordo com as normas de segurança devem ser informadas pelo telefone 0800 51 00 116. A partir da comunicação, as operadoras responsáveis são notificadas para regularizar o problema.