A AMAI – Associação de Moradores dos Jardins Arco-Íris e Israelense está em busca de parcerias para que possa ofertar cursos, oficinas, capacitações e atividades esportivas e de lazer para crianças, jovens e adultos. A entidade não possui fins lucrativos e tem um compromisso com o desenvolvimento e a transformação social da comunidade. “Nossos cursos são totalmente gratuitos e os professores são voluntários, por isso convidamos parceiros que possam nos ajudar a levar aos moradores o conhecimento e novas oportunidades”, afirma Cris, presidente da associação.

Entre os cursos e atividades que a AMAI pretende dar continuidade estão o de violão, jiu jitsu, muay thai, reforço escolar e capoeira. “Ano passado ofertamos um curso em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e a Central Única das Favelas (Cufa), e também cursos de artesanato, empreendedorismo, marketing digital, aulas de dança. Este ano queremos oferecer principalmente cursos voltados às mulheres, para que possam ter uma renda extra, cursos para jovens ingressarem no mercado de trabalho, e cursos e aulas para as crianças”, declara Cris.

A entidade possui uma estrutura física adequada para a realização de várias atividades. “Acreditamos que a união gera resultados e muda a realidades por isso convidamos parceiros a se engajar em nessa missão”, afirma a voluntária.

Se você é empresa, instituição profissional ou projeto social e deseja fazer parte dessa iniciativa, entre em contato com a AMAI pelo fone (41) 99769 6321.

Edição n.º 1498.