Amanda Gás: 22 anos de história e dedicação ao bairro Costeira

Fundada em 2001 pelo senhor João Pedro de Moraes e pela senhora Iolanda Lucas de Moraes, a Amanda Gás celebra 22 anos de trajetória no coração do bairro Costeira. Durante 12 anos eles comandaram a empresa, porém em fevereiro de 2013 a loja ganhou um novo proprietário, Nilton Soares de Lima, ele assumiu a responsabilidade de dar continuidade ao legado dos primeiros proprietários, inclusive mantendo o mesmo nome.

Ao longo desses anos, a Amanda Gás sempre foi uma referência para as famílias que residem na região. Seu foco principal é atender às necessidades domésticas, fornecendo gás de cozinha, frutas, verduras, refrigerantes e outros produtos essenciais. Embora tenha mantido esse foco, a loja enfrentou desafios, especialmente diante da evolução do comércio local.

“A entrada de grandes atacadistas na região e a carga tributária representam algumas das principais dificuldades para manter a estabilidade no mercado. Além disso, a pandemia impactou significativamente nossas operações, levando-nos a ajustar os horários de funcionamento, conforme exigido pelas regulamentações municipais. Antes, tínhamos um horário mais amplo, das 6h30 às 22h, porém durante a pandemia, precisamos reduzir, passando a atender das 8h às 20h, com o fechamento aos domingos, imposição feita pela prefeitura para garantir a segurança de todos”, explica Nilton.

Segundo ele, ao longo dos 10 anos em que assumiu a empresa, foi possível perceber uma das mudanças notáveis no perfil dos clientes, que é o padrão de compras. “Anteriormente, observávamos compras frequentes e variadas, enquanto agora, o cliente opta por compras mensais em atacadistas, demonstrando um poder aquisitivo mais limitado. Ainda assim, apesar dos desafios, mantemos nosso compromisso em servir a comunidade. Amanda Gás tem uma história que continua a evoluir, adaptando-se às mudanças do mercado e mantendo-se fiel ao seu propósito inicial: ser a escolha confiável para as necessidades do lar”, afirma o comerciante.

A Amanda Gás está no mesmo endereço de sempre Rua Carlos Vicente Zapxon, 176, bairro Costeira. O fone / WhatsApp de contato é o (41) 99748-3005.

