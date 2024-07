Ambientalista e ex-presidente da AMAR Lídia Lucaski morre aos 82 anos

Faleceu nesta quarta-feira, 3 de julho, aos 82 anos, a ambientalista e ex-presidente da Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucária (AMAR), Lídia Lucaski. Sua trajetória sempre foi marcada pela defesa do meio ambiente e também no ativismo político em prol da justiça social. Já na juventude, Lídia participou ativamente do movimento estudantil paranaense contra a ditadura militar.

Em Araucária, presidiu a AMAR durante muitos anos, exercendo forte militância na defesa ambiental do Município. Junto com outros ambientalistas paranaenses, ela participou da fundação da União das Entidades Ambientalistas do Paraná (UNEAP).

Ambientalistas de todo o país, e principalmente familiares e amigos, lamentaram a morte de Lídia. “Lamentamos profundamente a morte de uma das ambientalistas mais respeitadas do Brasil: Lídia Lucaski, um pilar do movimento ambientalista do Paraná”, disse um amigo.

“A companheira que nos deixa, Lídia Lucaski, tem longa trajetória de lutas na defesa do meio ambiente e o mérito incontestável desta premiação no seio da comunidade paranaense, com o reconhecimento de todos e todas que acompanham sua história à frente da ONG AMAR, mantida com independência”, declarou outro amigo.

O velório de Lídia está acontecendo na capela do cemitério de Mandirituba e seu sepultamento será nesta sexta-feira (04/07), no cemitério da Vila Angélica, em Araucária.