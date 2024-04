América goleou o Santa Clara na última rodada da Copa Tião Calado  

Com muitos gols e gritos animados das torcidas, a Copa Tião Calado teve sua sexta rodada no último domingo (07/04), com três jogos bastante disputados. O América aplicou uma goleada sonora de 10X1 em cima do Santa Clara, o Grêmio ganhou do Projeto Vencer por 4X2 e o Seleto venceu o Parceiros por 3X2.

O Projeto De Olho no Futuro segue liderando a classificação do Grupo A com 12 pontos; em segundo está o Seleto com 12 pontos: América em terceiro com 9 pontos; Tupy em quarto com 6 pontos; Parceiros em quinto com 3 pontos e o Santa Clara ainda não pontuou.

No Grupo B a liderança é do Grêmio, com 7 pontos; Araucity em segundo com 6 pontos; Panterões em terceiro com 5 pontos; Projeto Vencer em quarto com 4 pontos; e Instituto Evereste em quinto com 3 pontos. Acompanhe os jogos da próxima rodada.