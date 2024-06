Amigo cria vakinha virtual para ajudar vítima de acidente de moto

O araucariense Nonato Menezes sofreu um grave acidente de moto enquanto seguia para o trabalho, e além dos ferimentos, ficou com um grande prejuízo financeiro. O acidente ocorreu no bairro Campina da Barra, deixando-o com sequelas que o impedem de trabalhar.

Para piorar ainda mais a situação, a seguradora está cobrando de Nonato o valor do conserto do carro envolvido na colisão, cujo valor é de R$43 mil, e ele ainda precisa arcar com uma despesa de aproximadamente R$7 mil em medicamentos. Sem poder trabalhar e tendo que garantir o sustento da esposa e dos dois filhos, o araucariense precisa de toda ajuda possível.

Sensibilizado com a situação de Nonato, um amigo decidiu criar uma vakinha virtual para levantar o valor que ele precisa para pagar as despesas do acidente. A vakinha é “Uma mão amiga pelo irmão Nonato” pode ser acessada pelo ID: 4859355. Também é possível ajudar fazendo um PIX na chave: 4859355@vakinha.com.br