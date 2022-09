Amigo: Um verdadeiro tesouro

Na parábola do administrador desonesto, Jesus se encanta com a sua esperteza, quando decide investir tudo nos amigos. Diante da eminente demissão por parte do patrão, o administrador aposta tudo na bondade dos amigos, no momento em que certamente mais precisará de auxílio. Retira o seu ganho momentâneo, acreditando que no futuro, quando estiver passando necessidades, eles vão socorrê-lo e ajuda-lo. É uma aposta arriscada, mas, convenhamos, prudente e acertada. O verdadeiro amigo nunca deixará o outro ‘na mão’, quando este estiver passando por dificuldades.

No mundo em que vivemos, cercado por tantos interesses, onde predomina a vantagem, os ganhos, em detrimento do amor e da solidariedade, podemos pensar que os verdadeiros amigos não existem mais. É como se valesse apenas o ganho material, e o amor gratuito, desinteressado já não tivesse mais espaço e importância. Sim, existe uma forte tendência a fazermos tudo esperando o retorno, mas, convenhamos, ainda encontramos muitos e bons amigos. E é neles que devemos apostar, porque, nas horas mais difíceis, eles estarão presentes, como um verdadeiro conforto para a alma. Isso exige também de cada um de nós, um coração aberto, que busca no amigo um ombro amigo, e, um desejo sincero de torcer única e exclusivamente pelo seu bem.

Infelizmente, existem amigos só de ocasião, mas, que na hora mais dramática, simplesmente fogem e se distanciam. Assim como encontramos aqueles amigos ‘do copo’, que se reúnem para beber e curtir a vida, sem uma ligação mais profunda e transformadora. No entanto, não podemos negar, existem amigos que são mais do que irmãos, com quem compartilhamos momentos intensos e significativos da nossa vida. Tantos amigos que nasceram pela fé, por partilharem um projeto divino, abertos para juntos construírem o Reino de Deus. A razão que os uniu, extrapola o puramente humano, porque o que os une, são ideais comunitários e transcendentes. Esses amigos tem consistência, tem fundamento, porque movidos por algo superior, e, não por algo imediato e puramente humano.

Ter amigos, com certeza, é uma das coisas mais importantes em nossa vida. Poder compartilhar com eles situações difíceis, adversas, sem ser julgado ou condenado, é uma verdadeira dádiva de Deus. Todos nós precisamos, em alguns momentos da nossa existência, um ombro amigo para poder expressar nossa dor, nossa pequenez, nossas fragilidades, sabendo-se plenamente compreendidos e amados. Não amamos o pecado, mas, o pecador, e, queremos simplesmente o seu bem e a sua felicidade. Investir em verdadeiros amigos, é uma aposta que vale a pena e sempre traz resultados maravilhosos e encantadores.

Quem tem um amigo verdadeiro, encontrou um grande tesouro, que não tem preço, de tão valioso que é. Muitas doenças atuais nascem da falta de alguém que possa nos escutar, simplesmente porque quer o nosso bem e a nossa felicidade. Mais do que dar coisas, objetos, vamos dar carinho, atenção, compreensão, porque é isso, que na verdade, nós mais necessitamos neste mundo. Cultive as suas amizades, sempre pronto a perdoar e a escutar, porque, amigos nenhum dinheiro pode comprar.

Publicado na edição 1329 – 15/09/2022