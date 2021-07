Amigos ajudam a fazer rifa para garantir tratamento do desportista Paulo Cordeiro

Paulo Cordeiro enfrenta um problema de saúde e precisa de ajuda. Foto: divulgação

O desportista Paulo Cordeiro, 75 anos, está atravessando um momento delicado da sua vida, enfrentando um sério problema de saúde. Está internado no Hospital Cajuru, em Curitiba, há mais de um mês, com pedido de alta médica, mas precisa arcar com os custos do atendimento domiciliar, e a família não tem recurso disponível para isso. Inclusive entrou com um pedido junto ao Ministério Público, para que o SUS forneça esse suporte, porém os trâmites são demorados.

Enquanto isso, amigos do futebol do Tindiquera decidiram ajudar, doando um veículo GM Celta 2P Spirit, ano 2005 para a família, que organizou uma rifa, com intuito de conseguir os recursos necessários para trazer o Paulo para casa. A rifa já está sendo vendida, e cada número custa R$ 20,00. O sorteio será no dia 27 de novembro, pela Loteria Federal. O ganhador precisa acertar a unidade de milhar (4 últimos dígitos sequenciais) da Loteria Federal.

Figura ilustre do futebol

Paulo Cordeiro dirigiu clubes de futebol como o Iguaçu, Costeira FC, Araucária FC e muitos outros. Foi presidente da Capela São José, no Shangri-lá e sempre participou ativamente das atividades da comunidade. Segundo a família, sempre estava disponível para os moradores de rua e dependentes químicos, inclusive, usando seu próprio carro, os levava em busca de ajuda. Paulo é também um dos moradores mais antigos do bairro Iguaçu, onde reside até hoje.

Onde adquirir a rifa

Os números da rifa poderão ser adquiridos na casa do Paulo e da Araci, que fica na rua Capivari, 30, próximo ao Supermercado Condor do Costeira – telefone (41) 99784-8079; no Centro Esportivo Costeira Futebol Clube, na avenida Archelau de Almeida Torres, 2854, jardim Iguaçu – telefone 3031-1827; na Loja Kerigma, Presentes e Evangelização, localizada na avenida Archelau de Almeida Torres, 2544, em frente ao Condor do Costeira; ou ainda pelos fones (41) 99618-9975 e 99943-2309.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1271 – 22/07/2021