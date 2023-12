Amigos da Comitiva do Tio Guedes realizaram carreata de Natal no último sábado (23)

No último sábado, 23 de dezembro, uma carreata de Natal foi feita pelos integrantes da “Comitiva do tio Guedes” na cidade de Araucária. O projeto está no seu segundo ano, e de acordo com o Tio Guedes, surgiu de uma brincadeira com os amigos. “Começou com a ideia de fazer para as crianças carentes”, ele comenta.

A carreata saiu da casa do tio Guedes, localizada na Rua Prímula, no bairro Campina da Barra, e passou pelas ruas indo em direção às comunidades do Israelense, Rio Negro e Campina da Barra.

Foram distribuídos mil kits para as crianças, onde continham doces e lanches, arrecadados por doações tanto em pacotes, quanto em dinheiro. Além do Natal, os integrantes do projeto também realizam uma ação social na Páscoa, mas no lugar de fazer uma carreta, eles distribuem doces para as crianças do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Joelma do Rocio Tulio.

O tio Guedes manda seus agradecimentos a todos que ajudaram, desde doações com doces, até quem ajudou com a carreata. “Que Deus abençoe a todos pela participação. Foi perfeito, maravilhoso, parabéns pela positividade contagiante. Agradeço também a participação da caminhoneira Jeeh Furman, que foi quem conduziu a carreata”.