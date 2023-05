Amigos das antigas comemoram sucesso do 6º Torneio de Vídeo Games

O que você faz quando sai com os seus amigos? Provavelmente vai ao cinema, algum restaurante, uma festa ou na baladinha. Já um grupo de amigos formados por moradores de Araucária e de outras cidades, que costumam se reunir quase todos os anos, prefere fazer uma atividade diferente: participar de um torneio de vídeo game. E foi isso que aconteceu no último dia 30 de abril, quando eles se reencontraram na 6ª edição desse torneio, que realizada na Cruel Games.

Além de rever os colegas de longa data e matar as saudades, o grupo se divertiu jogando vídeo game e ainda colocou o papo em dia. Gleidson, um dos organizadores do torneio, comemorou o sucesso do evento. “Foi surpreendente ver amigos que não via há 20 anos, muito deles já casados e com filhos. Foi muito nostálgico ver todos eles e presenciar as crianças jogando fliperama. Agradecemos a presença de alguns pioneiros das locadoras de Araucária, Orli da Only Games, Erick da Doctorgames e o anfitrião, Edilson da Cruel Games. Além de também agradecer o apoio da Única Camisetas que ajudou a fazer as camisetas do evento. Planejamos abrir ao público para fazer uma grande festa, mas para isso acontecer precisamos de uma maior estrutura e organização, que apenas com patrocínio seria possível. Queremos crescer, mas com o mesmo espírito que nos uniu desde o primeiro encontro”.

“Foi uma experiência renovadora. É ótimo encontrar os amigos que eu não via há muitos anos. Lembro de muitos deles crianças entrando na locadora para comprar jogos. Hoje a maioria já construiu uma família, tem até filhos, que felizmente estão seguindo pelo mesmo caminho de amor aos games”, disse Orli.

De acordo com Edilson, anfitrião do evento, o torneio desse ano foi um verdadeiro sucesso. “Gostaríamos de agradecer a todos que compareceram. Graças a vocês, foi um dia memorável que deixou a amizade entre nós ainda mais forte. Que venha a próxima edição!”, comemorou.

Edilson disse ainda que esse foi o melhor encontro de todos os que já aconteceram anteriormente. O primeiro torneio aconteceu em 2016, mas teve uma pausa de dois anos devido à pandemia da Covid. “Foram 30 anos de história e espero que venham muito mais. Sem dúvida, o amor pelo game nos uniu e contribuiu para a nossa amizade durar décadas, além de mostrar aos nossos filhos o quão importante é ser uma pessoa boa e que valoriza as amizades da vida”.

Allan, um dos participantes, disse que o evento dá oportunidade de pessoas de vários grupos se misturarem e criarem laços. “Sabemos que tem muita gente apaixonada por games igual a nós por aí. Nosso objetivo é deixar esse encontro muito maior, e assim conseguir alcançar essas pessoas, mas sem perder a grande essência, que é manter e criar amizades. Sabemos da dificuldade que é manter um projeto assim sem patrocínio, é praticamente impossível. Mesmo assim somos muito gratos por toda essa união do grupo”, declara.

