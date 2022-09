Amigos decidem peregrinar juntos pelo Caminho de Santiago de Compostela

Uma das trilhas mais conhecidas e famosas do mundo para se percorrer é o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. A trilha é repleta de belas paisagens e pitorescas vilas que podem ser observadas no percurso, e é uma rota acessível para todas as pessoas. Muitos preferem fazer a rota de peregrinação a pé, outros preferem ir de bike, como é o caso de quatro amigos que decidiram viver esta aventura juntos.



Os araucarienses Higor Dela Vedova, 18 anos, Everaldo Dela Vedova, 44, e Márcio Fregonese, 38, e o curitibano Jeferson Rodrigo de Souza, 37, embarcaram para Madrid no sábado (17/09), no dia seguinte seguiram de trem até Pamplona, onde pegaram as bicicletas e de lá pedalaram 70km até Saint Jean Pied de Port, na França, ponto inicial da peregrinação do famoso trajeto francês.



Os quatro irão percorrer cerca de 800 km em 12 dias, passando por castelos, histórias de cavaleiros templários, igrejas encantadoras, vilarejos, plantações de uvas, florestas, pastos e rios. Na segunda-feira eles também receberam as Credenciais de Peregrinos e na terça iniciaram o trajeto propriamente dito. Todos já pedalam e participam de competições, se preparam fisicamente para este desafio de fé e de superação.



Jeferson foi o pioneiro na decisão de fazer o caminho e comprar as passagens, Márcio que trabalha na mesma empresa que o Jeferson também embarcou nessa por ser um sonho antigo e possível neste momento. Everaldo foi facilmente conquistado pelo Márcio, que é seu cunhado, e Higor não pensou duas vezes em acompanhar o pai.



A motivação do Márcio em percorrer o caminho de Santiago de Compostela foi a oportunidade de vivenciar os passos que São Tiago trilhou para levar os ensinamentos de Jesus Cristo para outros e também buscar momentos únicos de reflexão neste caminho. Já a motivação do Jeferson foi o desafio de ter que pedalar todo o caminho diariamente para concluir em 12 dias. Everaldo optou em aderir esta aventura porque gosta de pedalar e viajar, já Higor decidiu acompanhar o grupo para seguir os passos do seu pai.



O quarteto disse acreditar que o maior desafio eles já venceram no primeiro dia de peregrinação, que foi subir os Pirineus, uma cordilheira que é conhecida por formar uma fronteira natural entre a França e a Espanha, com altimetria de 1.500 metros em um percurso de 37km. Eles estão muito felizes e convictos de que concluirão o percurso completo. A previsão de retorno dos amigos para o Brasil é dia 5 de outubro.



Quem quiser acompanhar as fotos dia a dia do caminho percorrido pelo grupo pode seguir o instagram @tartabikes.