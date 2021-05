Amigos fazem vakinha online para ajudar família que perdeu tudo em incêndio

O incêndio que destruiu a casa da família aconteceu no sábado, 15 de maio. Foto: divulgação

A família do André, que mora no bairro Capela Velha, perdeu tudo que tinha após um incêndio ter destruído a casa onde eles moravam. Eles ficaram apenas com as roupas do corpo. Agora, eles precisam construir uma nova residência, comprar móveis, utensílios, roupas, porém não vão conseguir sem a ajuda das pessoas. Vendo o desespero do André, seus amigos decidiram criar uma vakinha virtual, com o propósito de arrecadar recursos para que sua família consiga reconstruir a vida.

Eles já conseguiram algumas doações de móveis e roupas, mas a principal necessidade é a construção de uma nova casa. “Por isso, pedimos, de coração, a ajuda das pessoas. O pouco que cada um doar será muito para essa família”, afirmam os organizadores da ação.

O link para acessar a vakinha virtual e ajudar a família do André é o https://www.vakinha.com.br/r/2079813/7632831

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1262 – 20/05/2021