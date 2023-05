Amigos prestam homenagem ao funcionário público João Objawa, que morreu em capotamento no domingo (7)

Na manhã desta segunda-feira (08/05), funcionários da Secretaria Municipal de Obras prestaram uma homenagem ao funcionário público João Objawa, 40 anos, que trabalhava na usina de asfalto da Prefeitura. Ele perdeu a vida em um acidente de trânsito na madrugada de domingo, dia 7, na rua Pedro Zielinski, na área rural de Campestre. Caminhões da secretaria que transportam o asfalto, levando amigos e colegas de João, todos uniformizados, fizeram um buzinaço na saída da Igreja onde foi realizada a missa de corpo presente, depois acompanharam o cortejo até o cemitério da Palmeirinha, na Colônia Ipiranga, onde ele foi enterrado.

Segundo amigos, o funcionário público era concursado há mais de 10 anos, o que o tornou uma pessoa bem conhecida na Prefeitura e na região onde trabalhava. “João sempre foi um cara muito alegre, parceiro de todo mundo, era totalmente do bem e só fez amizades por onde passou. Estamos todos inconsoláveis com a sua partida”, disse Andre Marques, funcionário da PMA.

Amigos e familiares também fizeram várias postagens das redes sociais, lamentando a morte de João. “Trabalhamos juntos, João era um cara incrível, meus sentimentos à família”, declarou um amigo. “Descanse em paz João, grande pessoa. Meus sentimentos a toda a família”, comentou outro colega.

O acidente

João Objawa e o amigo de 38 anos estavam em um veículo Gol e foram vítimas de um capotamento. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor perdeu o controle do carro e capotou por várias vezes na via.

Os dois foram ejetados do veículo, João morreu ainda no local do acidente e o seu amigo foi levado ao hospital em estado grave, seu estado de saúde ainda é crítico.