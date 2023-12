O empresário Umberto Marineo Basso Filho, 54 anos, recebeu homenagens de empresários, políticos e artistas locais.

Beto sofreu um infarto fulminante no último sábado (25/11), no interior da loja Calceaki, que era de sua propriedade, sua morte, de forma inesperada, causou muita comoção na cidade.

Atuando no segmento de calçados, Beto também se aventurou em outros setores comerciais, como o gastronômico, abrindo uma hamburgueria no Shopping Central, cujo prédio era de sua propriedade. Ele também presidiu a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA) por duas gestões: 2003 a 2005 e 2005 a 2008. Inclusive em 25/07/2008, ele assumiu a presidência do Conselho Superior da ACIAA.

Beto deixou esposa e filhos, além de uma legião de amigos e admiradores. Acompanhe alguns depoimentos emocionantes sobre sua partida.

Aécio Novitski – atual presidente da ACIAA

“Muito bom ter convivido e aprendido com essa figura ilustre. Sempre sorridente, detentor de grandes ideias e soluções para qualquer problema. Seu legado, especialmente na Associação Comercial, será lembrado para sempre. Qualquer homenagem póstuma é pouco para a grande representatividade que teve na cidade. Siga em paz, Beto! Sua autoestima, espelho para muitos, fará falta! Em meu nome e em nome de todos ex-presidentes e diretores que já passaram pela ACIAA, nossos sentimentos à família e amigos”.

Amigos prestam últimas homenagens ao empresário Beto da Calceaki 1

Rosane Ferreira, ex-deputada estadual

“Beto da Calceaki foi um empreendedor que acreditava e investia na nossa cidade. O comerciante que compreendia a importância das políticas públicas para que as pessoas pudessem prosperar e consequentemente consumir gerando emprego e renda. Filiou-se ao Partido Verde, e sob sua presidência conquistamos a primeira cadeira na Câmara de Vereadores. Nos deixa, precocemente, com o sentimento de ‘obra inacabada’ para a construção de uma cidade mais próspera, segura e justa que sempre defendeu!”

Danilo Gobbo Donoso empresário

“Querido Beto! Você foi um bom amigo, deixará saudades. Sua personalidade era singular, por esse mesmo motivo, deixou sua marca nesta vida. Muitos de nós usam muito bem as suas máscaras, se escondem atrás de uma imagem que querem transmitir. Você não foi assim, você foi um ser humano de verdade. Chorava, ria, brincava, festava, trabalhava, ajudava, falava o que queria, enfim, você viveu sendo o Beto como ele é! Dentre as diferentes facetas da sua personalidade que pude conhecer, nessa homenagem quero destacar duas: a do homem que gostava de ajudar os outros; do homem buscador do divino. Na primeira, lhe observei em diferentes atividades de doações, quando em atos despretensiosos abraçava os outros, chamava todos de Querida ou Querido, perguntava sobre a vida cotidiana das pessoas, mas principalmente nos contagiava com sua alegria de viver. Na segunda, na contemplação e busca do divino, lhe vi se emocionar, se entregar completamente a essa força superior que nos guia, que nos cuida, que nos ama. Realmente, acredito que você carregou o dom da Fé em seu coração! Agora você foi viver do outro lado da vida, no plano espiritual. Fez uma viagem que por enquanto não podemos lhe acompanhar. Palavras não serão o suficiente para retratar o peso da sua ausência, entretanto, ficará na memória quem você foi. Um forte abraço meu amigo, que a misericórdia divina interceda por você, por seus familiares, seus amigos, por todos que lhe amam”.

Amigos prestam últimas homenagens ao empresário Beto da Calceaki 2

José Arildo Vieira, poeta

“Meu grande amigo e empresário Beto foi o maior incentivador dos concursos de Poesias realizados com estudantes em Araucária. Meus sinceros sentimentos de pesar à família em luto. Em meu nome e do grupo de poetas e escritores ‘Poesia em Movimento’ de Araucária. Teria muito mais para falar do meu amigo, mas farei isso em forma de poesia, para mostrar um pouco do que ele foi para a cidade de Araucária”.

Amigos prestam últimas homenagens ao empresário Beto da Calceaki 3

Noelle Porto, desenhista

“Querido Beto, obrigada pelo apoio e amizade desde o início, por ter acreditado em meu potencial como artista, mesmo sendo bem jovem na época. Seu incentivo foi fundamental para meu crescimento, sou muito grata a você, sempre lhe admirei e seguirei lhe admirando! Muito obrigada meu amigo. Sei que nós, humanos, não viramos anjos, mas que essa obra represente toda luz e bençãos que desejo a você, e que preserve em seu coração o desejo de eternidade. Pois assim Deus nos promete. Todos sentiremos infinitas saudades de sua bondade e gentileza. Vá em paz, guerreiro!”

Amigos prestam últimas homenagens ao empresário Beto da Calceaki 4

Beto!

Era assim que o chamavam

A esposa, as filhas, os genros, a família, os funcionários

No trabalho no lazer, durante o dia

Era Beto pra cá, Beto pra lá

O Beto da Calceaki, uma empresa familiar

O Beto da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de

Araucária

Seis anos de dedicação ao comércio local

Com sua simpatia, sócios novos conquistou

Com inteligência e sabedoria administrou

E se tornou um grande patrocinador em nossos concursos de Poesia

Empresário competente no ramo calçadista

Na área de esporte

também foi um grande incentivador

A sua passagem para outro mundo deixa o seu legado em Araucária.

Edição n.º 1391