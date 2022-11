Amigos que mantém grupo no Whatsapp saem do virtual e se confraternizam em bailinho

Um grupo de amigos de longa data se reuniu na sexta (11/11) para um grande evento, cujo objetivo era promover uma confraternização entre eles. O 1º Bailinho dos Amigos do Tio Guédes foi aberto ao público em geral e aconteceu na Valim’s Eventos,(Cabana do Chopp) no bairro Fazenda Velha. A animação ficou por conta do Marcelo Gaiteiro e do Amarildo, e com a apresentação do grupo Gaúchos por Opção.

“Nosso grupo de amigos é composto por pessoas de várias cidades, somos conhecidos como os Amigos da Ely e Tio Guéde. Realizamos encontros, eventos e também ações beneficentes, mas por conta da pandemia, tivemos que parar com tudo e passamos a interagir apenas pelo WhatsApp. Foi por isso que decidimos organizar este bailinho, para que pudéssemos nos reencontrar e também para mostrar que a amizade verdadeira é possível. Saímos do virtual para o real, e foi um encontro muito emocionante”, disse Ely Furman, uma das organizadoras do evento.

Segundo ela, o objetivo foi reunir os amigos e promover uma interação com a população em geral.