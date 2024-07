Amistoso do centenário do Araucária FC terá transmissão ao vivo pelo Jornal O Popular

No próximo dia 24 de julho (terça-feira), o Araucária FC vai comemorar o seu centenário de fundação. Uma data memorável como esta não pode passar sem uma super festa. E não vai!!!

Um almoço festivo será realizado no sábado (20), na sede do clube, localizada na Rua Diógenes Brasil Lobato, 430, Centro, onde todos os representantes do setor esportivo da cidade, ex-diretores e ex-jogadores, além de fãs do Fantasma da Baixada estarão presentes.

Gostou? Então, prepare o coração que tem mais!! Às 10h30, os convidados poderão assistir a um grande amistoso comemorativo entre os times 50/60tinhas de atletas que jogaram no Araucária, com a transmissão ao vivo pelo Jornal O Popular, através do Facebook e Youtube, a partir das 10h. Isso mesmo! Quem não puder participar da comemoração dos 100 anos presencialmente, basta ter em mãos um celular com acesso à internet para acompanhar esse jogaço, que apresentará em campo a experiência da velha guarda do Fantasma da Baixada e o saudosismo e a homenagem daqueles que um dia defenderam a camisa do time.

A transmissão é uma promoção do O Popular, em parceria com a Take 11, que ficará responsável pela captação das imagens e organização técnica dos trabalhos. A narração ficará a cargo de Barbosa Filho, com reportagem de Enio Vermelho, entrevistas de Daniel Kochmann e comentários de convidados. A iniciativa também tem apoio das seguintes empresas: Connectsul, Mundolar, Frederico’s Refeições, Araucar e FGM Clínica de Saúde e Trabalho.

Edição n.º 1424