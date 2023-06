Amistoso entre times do Jatobá e do Costeira virou festa para os dois lados

O que era para ser um dia de muitas disputas, acabou se transformando em uma grande festa. No sábado (10/06), os times de base dos clubes Jatobá e Costeira participaram de amistosos e foi bonito ver os atletas competindo como gente grande, com muita garra e vontade de vencer, como se estivessem em uma competição oficial.

O grande amistoso contou com três jogos: nas categorias Sub11 e Sub13 as equipes do Projeto De Olho no Futuro e do Costeira empataram, já no Sub15 a garotada do Projeto venceu a partida. “Na verdade, o placar dos jogos foi o que menos importou, as crianças e jovens estavam ansiosos, passaram a semana inteira pensando na competição, mas na hora todos se sentiram como jogadores profissionais, e no final virou uma grande festa para os dois lados”, comentou Luiz Tavares, da diretoria do Jatobá.

Edição n. 1367