“Amor e água no sertão! Um tem, o outro tem não” volta em cartaz no Teatro da Praça

Espetáculo já fez duas apresentações no Município e neste mês de setembro contará com mais três, nos dias 10, 17 e 24

Após o sucesso de duas apresentações no Teatro da Praça, nos dias 26 e 27 de agosto, o espetáculo “Amor e água no sertão! Um tem, o outro tem não”, voltará em cartaz em três novas datas: sábado (10/09), sábado (17/09) e sábado (24/09), sempre às 20h. O espetáculo, que tem direção geral de Deodato Araújo, nasceu de uma proposta de trabalho para a turma de montagem do texto, desenvolvido em 2017, com trabalhos de improvisação sobre o tema proposto, tendo logo em seguida a escrita das cenas, chegando ao seu texto final. É um texto coletivo, elaborado pelos alunos da época, da turma do Curso Livre de Teatro – Básico II Adulto (avançado), dentre eles Ivan Möller Borges e Thamires Amaral.

A história começa no interior do Nordeste, região assolada pela seca, onde duas famílias brigam por um pedaço de terra. E como toda história do Nordeste, não podem faltar as beatas da cidade, que são divas e representam o Departamento de Informação da Vida Alheia. Elas vivem rezando e implorando a Santo Antônio, que anda com dor de ouvido de tanto pedido de casamento e tentando resolver os problemas amorosos da cidade. E o final dessa história, só mesmo perguntando pro juazeiro, cenário onde tudo acontece.

A apresentação tem o apoio da Prefeitura de Araucária, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Serviço

Os ingressos tem um valor simbólico de R$10,00, que será revertido para compra de figurinos e outras despesas do grupo. Reservas devem ser feitas através do whatsapp (41) 99782- 7624 e a compra poderá ser efetuada na bilheteria do Teatro, no dia do espetáculo. O Teatro da Praça fica na São Vicente de Paulo, 1091, Centro.