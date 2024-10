Ana Maria conquista pódio na Corrida Boni Run e comemora boa forma nas provas

A atleta Ana Maria Nunes, já vencedora de inúmeras corridas de velocidade e resistência, mostrou que mesmo se aproximando dos 50 anos de idade, está em perfeita forma. No domingo (13/10) ela participou da Corrida Boni Run, que aconteceu no Estádio Dorival Britto Silva (Curitiba) e ficou em 1º lugar na categoria 45/49 anos.

Ana, que corre com o apoio da Top Brands Suplementos, afirma que ainda se sente preparada para enfrentar novos desafios. “Estou muito feliz chegando aos 50 anos de idade e ainda acompanhando a turma feminina do geral. A prova foi difícil, exigiu muito ritmo dos atletas, mas no final deu tudo certo”, comentou.

Edição n.º 1437.