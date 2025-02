Ana Paula e Carlin conquistam pódio no Circuito de Maratona Aquática

No último domingo, 02 de fevereiro, dois araucarienses participaram do Circuito de Maratona Aquática, promovido pela empresa Nadar e Correr. Esse evento é realizado ao longo do ano em várias regiões dos estados do Paraná e Santa Catarina.

Os atletas Ana Paula de Oliveira e João Carlin Padilha competiram na etapa realizada na Represa do Capivari, com distâncias variando entre 600 m a 10 km dependendo da prova.

Ambos são atletas da Benefit Academia e Natação, e participaram da prova de 5 km. Ana Paula relata que eles fazem Triathlon há 2 anos, mas essa foi a primeira vez que competiram na prova de travessia da Maratona Aquática, sendo a maior distância que já realizaram. Com o tempo de 1h54min, Ana conquistou o 3º lugar geral. Carlin garantiu o 1º lugar na categoria e o 10º lugar geral, realizando a prova no tempo de 2h10min.

“Achei a prova super desafiadora, pois é um longo percurso de natação em águas abertas, e o fato de conquistar algo que ainda não havia feito antes é muito gratificante. Superação resume essa prova, afinal, quando vamos para uma prova pela primeira vez, o único objetivo é concluir. Porém, quando vamos e nos superamos, é realmente extraordinário e me impulsiona a ser uma versão melhor de mim mesma a cada dia”, emociona-se Ana.

A atleta explica que essas provas são preparatórias para um objetivo maior: o Iron man Full no dia 01/06. Nessa competição de Triathlon, os participantes deverão completar 3.800 metros de natação, 180 km de bike e 42 km de corrida. Mas antes disso, ambos participarão da SESC Triathlon, que acontecerá no dia 23/03. Esse circuito é o mais tradicional Triathlon do Paraná, sendo uma prova curta, do tipo Sprint de 750 metros no mar, 20 km pedalando e 5 km correndo.

Uma dificuldade na vida de vários atletas é a falta de patrocínio, e Ana Paula e Carlin também estão passando por esse desafio. Eles estão em busca de patrocinadores, e quem estiver interessado, deve entrar em contato pelo número (41) 99938-1478, ou pelo Instagram @carlinkarate, ou pelo e-mail j-padilha@hotmail.com.

