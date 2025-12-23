A atleta Ana (Aninha) Beatriz Riba, 13 anos, foi convocada para defender o Paraná Clube na Copa Mundo de Futsal Menores 2025, que acontece em Foz do Iguaçu. A competição é considerada a maior entre clubes de futsal de base do mundo e reúne equipes de diversos estados do Brasil e países da América do Sul. O campeonato é organizado pela Copa Mundo do Futsal Menores, com apoio do Sesc Paraná, Fecomércio PR e instituições ligadas ao desenvolvimento esportivo.

Aninha é atleta federada pelo Paraná e coleciona títulos importantes como o Paranaense sub-13, Brasil Cup sub-23 e Jogos Escolares do Paraná. Considerada uma jogadora versátil, pois também joga futebol de campo, ela vem deslanchando na carreira. Superou as barreiras de ser a única menina a compor um time de futsal masculino em Araucária, devido à falta de uma equipe na categoria feminina. Mas isso nunca a intimidou, pelo contrário, Ana sempre mostrou seu talento em quadra e em campo, o que chamou a atenção de olheiros de equipes femininas da capital.

Embora o sonho de defender um time exclusivamente feminino em um clube respeitado como o Paraná tenha se concretizado para Aninha, ela ainda enfrenta um grande desafio na carreira: a falta de patrocinadores. Isso porque a maioria dos atletas, principalmente em início de carreira, precisa de apoio no custeio de viagens para participar das competições, pagar estadias, alimentação e outras despesas.
Para ser um apoiador da atleta Ana Beatriz Riba, entre em contato pelo Instagram @anabeatrizriba.

Edição n.º 1496.