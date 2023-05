Andraus coloca o Araucária ECR na lanterna da Segundona Paranaense

Quatro jogos e quatro derrotas é o saldo acumulado pelo Araucária ECR até agora na Segundona Paranaense. No domingo (21/05), o time enfrentou o Andraus e perdeu por 2X0, resultado que complicou ainda mais a vida do time. Segundo a diretoria, o Araucária “sofre” na competição e contra a forte equipe do Andraus enfrentou um jogo super difícil, somando mais uma derrota.

“Começamos bem no jogo e assim permanecemos até os 40 minutos do primeiro tempo, quando em um escanteio na falha de marcação, o atacante Saci abriu o placar pro Andraus. Fomos para o vestiário no intervalo perdendo de 1X0. No início do segundo tempo o Cacique esteve melhor em campo e desperdiçou algumas oportunidades, mas a máxima do futebol prevaleceu, e quem não faz, toma! Aos 46 minutos o Andraus marcou mais um gol e liquidou o placar final em 2 X 0”, lamentou a diretoria.

No próximo sábado (27/05), às 18h30, o Araucária ECR terá mais um jogo dificílimo pela frente, já que enfrentará o líder da competição, o Patriotas FC. A partida será no Estádio Durival de Britto e Silva (Vila Capanema), em Curitiba. “Será mais um jogo pedreira, mas vamos seguir trabalhando para tentar um bom resultado”, falou a comissão técnica.

Sub-20

No Paranaense Sub-20 a situação do Araucária ECR também não é das melhores. No sábado (20) o time levou uma goleada de 4X0 do Athletico Paranaense, no Centro de Treinamento Alfredo Gottardi, em Curitiba. Com esse resultado, está na 22ª posição na tabela.

Sem vencer nenhuma das cinco partidas disputadas até agora, o time araucariense está com apenas um ponto, conquistado em um empate. No dia 3 de junho (sábado), às 15h30, enfrentará o Paraná Clube, no Estádio Erton Coelho de Queiroz (Vila Olímpica), em Curitiba.

No Sub 17 o time também vem de uma derrota para o Coritiba FC por 3X1, no jogo realizado no sábado (20), no Centro de Treinamento Bayard Osna, em Colombo. No sábado (27), às 10h30, enfrentará o Iraty SC, no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva, em Quatro Barras.

