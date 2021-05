André Baldo vai lançar em breve, livro que retrata sua aventura pelo mundo

Livro estará disponível em breve. Foto: divulgação

O araucariense André Luiz Figueiredo de Sá Baldo, que no final de 2017 deixou tudo que tinha para atrás e se aventurou em uma viagem pelo mundo, acaba de anunciar a conclusão do livro “sem Fronteiras – a Jornada do Coração”, onde relata todas as experiências que viveu durante os meses em que viajou pelo mundo. “Após três anos de gestação e 34 revisões, finalmente meu filho nasceu, com 625g, 23cm e 364páginas, de muitas histórias para contar. Por enquanto o livro não está disponível para o público em geral, pois pretendo fazer o lançamento oficial quando a pandemia amenizar. Mas posso garantir que as pessoas terão a chance de viajar pelos quatro cantos do mundo, através das páginas do meu livro”, garante o autor.

A viagem de Andre ganhou projeção, pela coragem do jovem, que se despojou de tudo para encarar uma aventura, sozinho, apenas com uma mochila nas costas. “Eu tinha um desejo latente de conhecer diferentes culturas, e descobrir de que forma as pessoas conseguem encontrar a felicidade, em diferentes caminhos”, disse. Enfrentando diversos percalços, Andre viajou por países como a África do Sul, Índia, Espanha, Portugal, Marrocos, Egito, Iran, Turquia, Nepal, Myanmar, entre outros.

Enquanto aguarda pelo lançamento do livro, poderá conhecer mais sobre a aventura de André pelo mundo acessando o Facebook: André Luiz Baldo ou o Instagram @andrefbaldo.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1261 – 13/05/2021