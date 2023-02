André Peres conquistou o 3º lugar no 5º Torneio de Supino e Levantamento Terra

O atleta André Peres voltou com tudo às competições e conseguiu um excelente resultado no sábado (11/02) no 5º Torneio de Supino e Levantamento Terra, que aconteceu na Praia Central de Guaratuba. Após 4 anos sem competir, ele ficou em 3º lugar na categoria até 95 kg . “Competi com 15 grandes atletas dos estados do Paraná e Santa Catarina e fiquei na 3ª colocação por uma diferença de 10kg. A competição pra mim foi um teste e acho que obtive um ótimo resultado”, disse.

Com esse resultado, André conquistou vaga para disputar o Campeonato Paranaense, que será em março, em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba, com data a ser definida. “Conto com o apoio da Academia Yassaki e da Panificadora André Peres, e tenho tudo para ser o melhor do Brasil novamente. Gratidão a Deus por tudo!”, declarou o atleta que já foi tricampeão paranaense e brasileiro.