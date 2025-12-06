ANDRITZ Service Center: inovação e expansão que fortalecem a indústria brasileira

Araucária abriga um centro industrial que está redefinindo os padrões da indústria brasileira, com foco em inovação e tecnologia. É o ANDRITZ Service Center (ASC), que está presente no município desde 2018 e já se consolidou como um polo de inovação e excelência, combinando tecnologia de ponta, qualificação profissional e estratégia para fortalecer a competitividade nacional.

Nos últimos anos, o ASC deixou de ser apenas um centro de serviços para se tornar um agente de transformação. A jornada começou com investimentos robustos em tecnologia e processos inovadores. Um dos marcos mais importantes foi a implantação do processo de recuperação de equipamentos DD Washer – a maior tecnologia da ANDRITZ para lavagem de polpa, antes realizada exclusivamente na Finlândia. Agora, essa expertise está disponível no Brasil, reduzindo custos, prazos e fortalecendo a autonomia tecnológica do setor.

Outro avanço significativo foi a aquisição de equipamentos de escaneamento para engenharia reversa, permitindo fabricar peças com precisão milimétrica e acelerar manutenções críticas. Essas iniciativas não apenas diminuem a dependência de importações, mas também aumentam a resiliência da cadeia de suprimentos, garantindo mais agilidade e qualidade para os clientes.

Mas a transformação não parou na tecnologia. O ASC passou por mudanças profundas no modelo de negócio, migrando da terceirização para a primarização, o que trouxe maior controle sobre processos e qualidade. Além disso, uma linha produtiva antes localizada em Sumaré (SP) foi transferida para Araucária, ampliando a capacidade local e reforçando a estratégia de nacionalização.

Com uma visão voltada para o futuro, o ANDRITZ Service Center também investe em formação profissional. Em parceria com a Unisenai, criou um Centro de Formação de Excelência, oferecendo cursos de extensão para preparar profissionais altamente qualificados. Essa iniciativa posiciona o ASC não apenas como fornecedor de serviços, mas como um agente formador, contribuindo para o desenvolvimento humano e econômico da região.

E as expectativas para o triênio 2026-2028 são ainda mais ambiciosas. O plano inclui a ampliação de 4.000 m² de área construída, a internalização de processos hoje terceirizados e o aumento da capacidade produtiva, permitindo fabricar peças e equipamentos de grande porte – acima de 60 toneladas – no Brasil. Essa expansão, aliada à automação e à digitalização, vai consolidar o ASC como referência em manufatura avançada e excelência operacional.

Por tudo isso, o Andritz Service Center é um símbolo de inovação e sustentabilidade para a indústria brasileira. Cada investimento, cada parceria e cada projeto reforçam um compromisso: construir um futuro mais competitivo, tecnológico e resiliente para o setor de papel e celulose.

ANDRITZ Service Center: inovação e expansão que fortalecem a indústria brasileira
A ANDRTIZ pretende ampliar sua área construída em 4.000 m² no triênio 2026-2028

TRÊS DÉCADAS NO BRASIL

Com uma trajetória de mais de 170 anos, o grupo ANDRITZ é líder mundial no fornecimento de sistemas, equipamentos e serviços para a produção de celulose, papel, tissue e cartão. Presente no Brasil desde 1992, a ANDRITZ Brasil tem sua sede em Curitiba, e desde 2018 está presente em Araucária com o Service Center localizado no bairro Chapada.

O primeiro centro de serviços possui almoxarifado, logística, equipe de campo e instalações para fabricação de equipamentos e peças que atendem várias indústrias. Adotando a metodologia Lean Manufacturing, as operações da unidade são focadas na eliminação de desperdícios e na eficiência, garantindo um controle rigoroso da cadeia produtiva e operações seguras, tanto no workshop quanto nas instalações dos clientes.

Com infraestrutura robusta e um sistema de gestão de processos certificado pelas normas ISO9001, 14001 e 45001, o centro é um exemplo do compromisso da empresa com qualidade e eficiência.

Edição n.º 1494.