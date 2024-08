Animado, Albanor Zezé buscará 4º mandato de prefeito em 2024

Homem público mais experiente em atividade no Município, Albanor José Ferreira Gomes teve sua candidatura a prefeito homologada em convenção do Podemos. O evento aconteceu no dia 30 de julho e também validou a chapa de candidatos a vereador do partido.

A vaga de vice na chapa de Zezé caberá ao advogado Genésio Felipe de Natividade (REDE). Parceiros antigos, Genésio já foi procurador-geral do Município e secretário municipal de Meio Ambiente. Com uma longa trajetória no meio jurídico, o advogado chegou a defender Chico Mendes, ambientalista mundialmente conhecido.

A chapa encabeçada por Albanor ganhou o nome de Juntos Podemos Mais e será composta pelo Podemos, Rede e PSOL. Albanor chega as eleições deste ano para brigar pelo seu quarto mandato de prefeito. Ele esteve à frente da cidade entre os anos de 1989–1992, 2001–2004 e 2009–2012. Sua trajetória política inclui ainda duas passagens pela Assembleia Legislativa, oportunidade em que ocupou os cargos de deputado estadual.

Entre os compromissos assumidos por Zezé e Genésio durante suas convenções está a priorização do sistema de saúde do Município, que eles apontam como frágil atualmente. “Sempre que fui prefeito tivemos um olhar diferenciado para essa área e hoje vemos que isso se perdeu. Precisamos voltar a cuidar da saúde de Araucária como cuidamos da nossa saúde”, afirmou Zezé.