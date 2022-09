Animados e guiados pelo Espírito Santo

Depois de cumprir sua missão aqui na terra, Jesus volta para a casa do Pai. Antes, ele promete que não deixará os seus apóstolos como órfãos, mas lhes enviará o seu espírito, que permanecerá para sempre entre eles. Desde então, Jesus não está mais num lugar específico, mas a sua presença habita em todos os lugares. Foi assim, movidos pelo espírito de Jesus, que os apóstolos saíram em missão, com muita coragem. Em tudo o que eles faziam, percebiam a ação do Espírito Santo enviado por Jesus, que os animava e impulsionava na missão. Mesmo diante de todas as perseguições, prisões e até martírios, eles não sucumbiram e nem desanimaram, muito pelo contrário, continuaram cada vez mais firmes e animados. O sangue derramado por um cristão era semente que fazia brotar e nascer outros cristãos. O testemunho dos apóstolos e dos primeiros cristãos era tão grande, que contagiava tantos outros pagãos a seguirem o mesmo caminho.

Assim nasce a Igreja! Movida pela presença do espírito de Jesus, ela é impulsionada a avançar, a abrir novas fronteiras, a ir ao encontro de tantos que ainda não conheciam Jesus. Sem medo, nasce a igreja em saída, guiada pelos apóstolos, que percorrem distâncias geográficas enormes, e, tantas vezes, correndo sérios riscos de morte. Nada, absolutamente nada os impedia de avançar, de levar a boa nova de Jesus a todos os povos. Eles foram plenamente fiéis ao envio de Jesus: ‘ide por todo o mundo, e, pregai o evangelho para toda criatura’. O que os conduzia nesse caminho, tão duro e tortuoso, tão íngreme e difícil, era o espírito de Jesus. Foram eles que levaram a sua boa nova para além das fronteiras, com muito entusiasmo e grande alegria. Paulo, convertido para o cristianismo, tornou-se o grande missionário dos gentios, com um dinamismo incrível, fundando comunidades por onde passava. Suas cartas, escritas depois de sua partida, eram alento e encorajamento na missão, diante das grandes dificuldades iniciais do cristianismo.

A Igreja existe e continuará existindo, movida pelo Espírito Santo. Assim como no início do cristianismo, hoje também é o Espírito que a move e a dirige. Não fosse a ação do Espírito Santo, ela já teria sucumbido. Mas Jesus, antes de partir garantiu aos apóstolos: Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Essa certeza continua movendo a vida de tantos batizados, a seguir em frente, mesmo diante das adversidades do tempos atual. Já não são mais as perseguições, pelo menos no Brasil, mas os problemas são outros. A sociedade atual é movida por uma indiferença diante da dor do outro, do individualismo, egoísmo, fechamento em si mesmo. Um grande desafio, pois o cristianismo se manifesta em vida de comunidade. Quantas pessoas hoje preferem viver fechadas em seu mundo pessoal, totalmente indiferentes à realidade do próximo.

Hoje, o espírito santo nos move e nos impulsiona a sermos missionários em saída. O grande desafio é ir ao encontro do outro, sobretudo, daquele que se afastou ou que ainda não conhece Jesus. Além disso, a pandemia criou uma série de limites, onde o encontro com o outro é quase que proibido, e o distanciamento é sinal de vida. Tempos muito difíceis esses que vivemos hoje, mas, com certeza, tudo isso passará. O que não podemos perder é a chama que brota de dentro, movida pelo espírito de Jesus, para continuarmos unidos como irmãos. Em breve, voltaremos a sentir a alegria de estarmos em comunidade, sem limites e sem tantas regras impostas por esta pandemia. Animados pela fé, sigamos sempre em frente.

Publicado na edição 1261 – 13/05/2021