Aniversário de Araucária será comemorado com 3 dias de festa

Neste final de semana o Parque Cachoeira será palco de uma festa em comemoração aos 135 anos de Araucária, celebrado na terça-feira, 11 de fevereiro. O evento está marcado para começar às 19h desta sexta-feira (14). No sábado (15) e domingo (16) as atrações têm início às 10h. Nos três dias a diversão segue até às 22h.

A programação elaborada pela Prefeitura inclui shows locais, praça de alimentação, apresentações culturais, minitorneios esportivos, feira de produtores rurais, momento ecumênico, exposição de carros antigos e um espaço kids com brinquedos infláveis para a criançada.

O principal objetivo desse evento é fazer com que as famílias araucarienses passem horas e horas de seu final de semana no Parque. “É uma festa de contemplação. Queremos que as famílias cheguem cedo, com calma, almocem na praça de alimentação, que passeiem pela feira de produtos naturais e que, enquanto isso, as crianças curtam as atrações de lazer que preparamos para elas”, explica o secretário de Cultura e Turismo, Glaucio Karas.

O secretário de Esporte e Lazer, Everson Ribeiro, pede que as famílias compareçam à festa sem pressa de ir embora. “É um momento família. Estamos preparando algumas competições esportivas para as crianças participarem. Até pedimos que os pais levem uma roupa extra para os filhos caso eles se sujem nas brincadeiras”, dá a dica.

O prefeito Gustavo Botogoski reforça que apesar do tempo curto para organizar o evento a expectativa é que a comunidade araucariense aproveite esses três dias de festa. “Queremos toda nossa população lá, aproveitando o evento, prestigiando os foodtrucks locais que estão na praça de alimentação, ouvindo nossos cantores locais e valorizando nossos agricultores que estarão na feira de produtos naturais.

Teremos nossa Guarda Municipal e Polícia Militar ajudando na segurança, tudo para que possamos aproveitar com tranquilidade esses momentos”, ressaltou.

Além das atrações no Parque Cachoeira, as ações em comemoração ao aniversário de Araucária reúnem outros dois momentos: uma missa de ações de graças no Santuário Nossa Senhora dos Remédios. que irá acontecer no sábado, às 19h. No domingo, às 7h30, acontece uma corrida de rua, a qual também marca os 65 anos da multinacional Valmet.

Veja abaixo a programação completa do evento:

Sexta-feira, 14 de fevereiro

19h – Abertura solene com apresentação do Projeto Garoto Cidadão – Fundação CSN 19 às 22h – Praça de alimentação, minitorneios esportivos, brinquedos infláveis, feira de produtores rurais 20h – Show com Garotos Galponeiros (Músicas Gauchescas)

Sábado, 15 de fevereiro

10 às 22h – Praça de alimentação, minitorneios esportivos, brinquedos infláveis, feira de produtores rurais 16h – Apresentação da banda da Guarda Municipal 17h – Apresentação cultural com Associação Reação Periférica (Movimento Hip-Hop) 18h – Show com Banda Asteris (Pop, Soul e Classic Rock) 19h – Santa Missa em Ação de Graças e acolhida do novo pároco, o Padre Marcos Lourenço Cardoso. No Santuário Nossa Senhora dos Remédios 20h – Apresentação cultural com Isah Bueno (carnaval, axé, pop e sertanejo)

Domingo, 16 de fevereiro

7h30 – Concentração para a 1.ª Corrida das Indústrias de Araucária na sede da Valmet 8h – Largada 9h – Premiação 10h – Corrida Kids 10 às 22h – Praça de alimentação, minitorneios esportivos, brinquedos infláveis, feira de produtores rurais, exposição de Carros Antigos da Four Wheels Garage e participação do Abutre’s Moto Clube 12h – Momento ecumênico para a bênção municipal 15h – Show com Submersos (Gospel) 17h – Show com Incanto (Pagode) 20h – Show com Edy Junior & Fael (Sertanejo).

Edição n.º 1452.