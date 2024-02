Aniversário de Araucária terá céu claro e temperatura atingindo 29°C

De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR), neste final de semana o céu estará com muitas nuvens na sexta-feira e no sábado, mas no domingo o céu ficará claro.

Nesta sexta-feira, 09 de fevereiro, a temperatura mínima é de 18 °C e a máxima de 29 °C, com as rajadas de vento atingindo 38 km/h. A umidade está entre 44% e 99%. No sábado, 10 de fevereiro, a temperatura permanece a mesma, com a mínima sendo de 18 °C e a máxima de 29 °C. Entretanto, a ventania irá aumentar, ficando em 42 km/h. A umidade ficará por volta de 45% e 98%.

No domingo, 11 de fevereiro, a temperatura ainda estará com a mínima de 18 °C e a máxima de 29 °C. Os ventos caem para 36 km/h, e a umidade ficará entre 47% e 98%. Além disso, no domingo será comemorado o aniversário de Araucária, que está completando 134 anos. E para comemorar essa data muito importante, o Jornal O Popular produziu um caderno especial em homenagem a essa linda cidade. O caderno está sendo vendido nos principais pontos da cidade por apenas R$ 2,50.