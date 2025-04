Anjos Colchões busca oferecer uma variedade de produtos com muita inovação e conforto

A Anjos Colchões Araucária conquistou seu espaço no mercado ao oferecer produtos de alta qualidade que garantem conforto e bem-estar para seus clientes. Sob a administração dos empreendedores Willian Gilberto de Moura e Magali Catapan Palú de Moura, a loja se tornou referência na cidade, destacando-se pelo atendimento personalizado e pela tecnologia de seus colchões e estofados.

A franquia faz parte de uma das maiores redes do segmento na América Latina, com mais de 300 lojas espalhadas pelo Brasil, conhecida por sua preocupação com a excelência das matérias-primas utilizadas na fabricação de seus produtos. Desde espumas e tecidos produzidos internamente até a escolha de látex 100% natural importado, cada detalhe é pensado para proporcionar durabilidade e conforto superior. Além disso, a inovação é um dos pilares da marca, com colchões que vão além do convencional, incorporando tecnologias que promovem saúde e bem-estar

“Nosso objetivo é proporcionar a melhor experiência para nossos clientes, ajudando-os a encontrar o colchão ou sofá ideal para suas necessidades. Entendemos que uma boa noite de sono faz toda a diferença na qualidade de vida, e por isso trabalhamos apenas com produtos que garantem conforto, tecnologia e durabilidade”, afirma Willian.

A loja se destaca pela variedade de produtos e pelo suporte especializado, garantindo que cada cliente encontre a opção perfeita de acordo com suas preferências e características individuais.

Além da qualidade dos colchões, a marca também se sobressai na linha de estofados, oferecendo sofás que combinam design moderno, materiais premium e extrema funcionalidade.

Para aqueles que buscam transformar suas noites de sono e investir em conforto com qualidade garantida, a Anjos Colchões de Araucária se apresenta como a escolha ideal. Com um atendimento diferenciado e produtos que aliam tecnologia e sofisticação, a franquia reafirma seu compromisso de proporcionar bem-estar e qualidade de vida para seus clientes.

Serviços

ia está localizada na Avenida Dr. Victor do Amaral, 812, no Centro, próximo à Casa do Cavalo Baio. Para mais informações basta ligar ou mandar mensagem via WhatsApp no fone (41) 3556-9610 ou seguir a loja no Instagram @anjosaraucaria.centro.

Edição n.º 1459. Nina Santos.