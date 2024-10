Anote aí! A partir das 17h O Popular transmitirá em tempo real a apuração dos votos!

Não apenas em Araucária, mas em todo o país, os brasileiros devem ir às urnas entre 8h e 17h (horário de Brasília) deste domingo (06/10). A apuração começa logo após o término da votação e a previsão é de que os primeiros resultados para os cargos de prefeito(a) e vereadores(as) comecem a ser divulgados já a partir das 17h.

Em Araucária, a forma mais ágil de acompanhar a apuração é pelas redes sociais do Jornal O Popular, que fará uma cobertura especial, ao vivo, a partir das 17h, com todas as informações que você precisa saber. Qualquer pessoa pode acompanhar esse processo em tempo real, basta acessar o Instagram, YouTube e Facebook @opopular.

Horário de votação

Pela primeira vez, as eleições municipais serão feitas em um horário único em todo o país. A unificação do horário já foi adotada nas Eleições Gerais de 2022 e foi mantida para a eleição deste ano.

Intercorrências

Até às 11h deste domingo (6), conforme informações do Tribunal Regional Eleitoral– TRE Paraná, apenas 4 urnas apresentaram problemas no Município e tiveram que ser substituídas.