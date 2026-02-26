A ANSA (Araucária Nitrogenados S.A.), antiga FAFEN, abriu um processo seletivo com 126 vagas imediatas e 642 vagas para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de nível médio e superior. A seleção será conduzida pelo Centro-Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e as contratações serão realizadas sob o regime CLT.

As vagas serão distribuídas em Araucária, com aplicação das provas nas cidades de Curitiba, Londrina, Guarapuava e Cascavel. A jornada de trabalho para a maioria dos cargos será de 40 horas semanais, exceto para o cargo de médico do trabalho, que terá carga horária de 36 horas semanais.

Para os cargos de nível superior há vagas para os setores de Administração, Advocacia, Contabilidade, Engenharia Ambiental, Engenharia de Equipamentos – Elétrica, Engenharia de Equipamentos – Eletrônica e Engenharia de Equipamentos – Mecânica. Ainda há vagas para Engenharia de Processamento, Engenharia de Produção, Engenharia de Segurança de Processos, Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. A remuneração inicial para essas funções é de R$ 8.248,49, acrescida de benefícios.

Para o nível médio, o processo seletivo abre oportunidades em diversas áreas técnicas e administrativas. Entre elas estão Administração e Controle, Enfermagem, Inspeção de Equipamentos e Instalações e Logística de Transporte. Também são mencionadas as áreas de Manutenção – Calderaria, Manutenção – Elétrica, Manutenção – Instrumentação, Manutenção – Mecânica, Meio Ambiente, Operação, Projetos – Edificações, Projetos – Elétrica, Projetos – Mecânica e Química.

Ainda há oportunidades para Segurança do Trabalho e Suprimento de Bens e Serviços – Administração. A remuneração inicial é de R$ 4.144,77, além de vantagens previstas.

Inscrições

As inscrições do processo seletivo ANSA poderão ser realizadas entre os dias 2 e 23 de março, das 10h do primeiro dia até as 18h do último dia, diretamente no https://www.cebraspe.org.br/concursos/ansa_26. A taxa é de R$ 120,00 para cargos de nível superior e R$ 80,00 para cargos de nível médio. Os candidatos que se encaixarem nos critérios previstos no edital poderão solicitar a isenção desses valores.

Provas

As provas objetivas e a redação, etapas constituintes da avaliação do seletivo, estão previstas para ocorrer no dia 26 de abril. A seleção será composta por prova objetiva com 30 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos.