Antiga proprietária do Varejão Santa Regina faleceu nesta sexta-feira (19) vítima de um câncer

A araucariense Eliane Nardino Kreitlow, 57 anos, que ficou bem conhecida em Araucária por comandar durante muitos anos o Varejão Santa Regina, faleceu nesta sexta-feira, 19 de janeiro, vítima de um câncer.

Ela ainda era a dona do imóvel, mas há anos que o comércio havia sido alugado para outras pessoas, segundo amigos, ela recebeu o diagnóstico positivo da doença há pouco mais de três meses, mas nem sequer teve tempo de iniciar o tratamento.

“A luta dela contra o câncer começou praticamente em setembro do ano passado, mas ela ainda estava bem forte. Em outubro, os médicos decidiram operá-la para retirada de um tumor no pulmão, mas na cirurgia, descobriram que o câncer era maior do que o esperado e já havia comprometido outros órgãos. Uma biópsia também confirmou se tratar de um tumor maligno. Foi depois da cirurgia que ela começou a ficar debilitada. Sendo assim, o início da quimioterapia, que incialmente estava previso para 10 de janeiro, precisou ser adiado para o dia 23 de janeiro, para que ela pudesse se fortalecer um pouco. Infelizmente não deu”, declarou a amiga Eliane Paiva, que esteve ao lado dela durante todo o processo, juntamente com o marido e as filhas de Eliane Nardino, que se dedicaram intensamente aos cuidados dela nos últimos meses.

Ela disse que a morte de Eliane foi uma perda irreparável para todos. “O que posso dizer da minha grande amiga, ela era uma pessoa muito ativa, gostava de acampar, fazer trilhas, participava ativamente das atividades da comunidade espiritual que eu mantive durante alguns anos. Com certeza, vai deixar um grande vazio nas nossas vidas”.

Nas redes sociais, familiares e amigos também publicaram muitas mensagens de condolências. ‘Na hora do adeus, tudo que posso fazer é agradecer. Agradeço pela oportunidade de ter conhecido alguém tão especial como você, agradeço pelos momentos lindos que vivemos, agradeço pela sua amizade e por ter estado ao meu lado quando mais precisei. Sua vida infelizmente terminou cedo demais, mas no meu coração você será eterna. Continuarei lembrando seu exemplo de força e determinação, suas convicções fortes e sua alegria de viver. A morte nos lembra como a vida é um sopro, como somos tão vulneráveis e como é fácil perdermos aqueles que mais amamos. Sei que será muito difícil superar sua perda, amiga, mas continuarei dando meu melhor, correndo atrás dos meus sonhos e desfrutando de cada momento em sua homenagem. Eliane Nardino Kreitlow, gratidão por ter conhecido alguém tão especial como você!!!”, dizia uma das mensagens.

Em outra publicação, uma amiga fez a seguinte homenagem: “Olhe por nós daí, mulher incrível que tu é Eliane Nardino Kreitlow, recebida com honras e glórias, com certeza. Uma mulher à frente do teu tempo, um exemplo para todas nós!”.

Eliane Nardino deixa marido, três filhas e oito netos. Seu velório está acontecendo na Capela do Cemitério Jardim Independência, no bairro Porto das Laranjeiras, e seu sepultamento está previsto para amanhã (20), às 10h, no mesmo local.