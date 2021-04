Antiguidades

Iscuitô buzina no porton e cachorada coréron tudo, gançarada tudo arepiada batéron as asa, um désses caminhon de caxa nas costa que fazem, mudança parando estando queréndo entrar, iéu pensando: será que esquecéu de pagar alguma conta que ton vindo cobrar? Iéra um casal de home e muiér dizendo que iéron do antiquário “Tudo Véio” e preguntando se iéu non tendo alguma cóisa antiga, móvel, obijéto de arte, feraménta e cóisa do tipo que iéles interessado em comprar. Bém, em casa é tudo véio, última compra de móvel que féis fói na Hermes Macedo, comprô um armário de cuzinha de presente pro casaménto da Victa, minha irmã, e porque iéu iéra padrinho. Todas coisa que em casa tendo foron do falicido avô, mais já iéron dos antepassado que decharon herança. Os zóio na muiér brilharon de aligria, preguntaron se pudion ver os móvel e as cóisa véia. Iéu ficô ansim méio discunfiado, mais muiér iéra das bunitona e non custando nada só pra zoiar. Quando muiér entrô na cuzinha e vendo a mésa de duzentos ano, as cadéra estofada com veludo italhano, o relógio cuco da falicida bisavó ainda funçonando, certo qui o passarinho cuco já estando com barba branca e cantando meio roco. A cama que iéu dorme, de imbuia entalhada com pé de 5 polegada, guarda-rópa baróco com detalhe de madrepérola, radio Zenith do témpo da segunda guéra, cristaléra fancésa que avô arematando no leilon do castelo de Cracóvia quando império austro-hungaro trocô mobília por móvel imbutido, baú com as relíquia da familha, uma dessas diligénça do velho oeste que bisavô pegô em conta dum tal de Bili de Kid, vaso de flor chinéis, uns obijéto de prata envelhecida, umas caxa de crush, bidu-cola, minuano limão, umas cômoda antiga com puchador de bronze, bancada que avô caróça fabricando e faraménta da época, tudo cóisa véia e séi valor. Muiér tava inté gaguejando de tanta felicidade, dos zóio saiéndo lágrima de aligria, falando pro home que junto estando que ném tém sinal de cupim, tudo conservado. Claro que non tém cupim em nada, os cupim son tudo educado e ficon no paiol de mio. Muiér já fói dizendo que tudo queréndo comprar e que pagando bém, que com dinhéro vai dar pra comprar tudo novo, modérno, fazér decoração nova com os arquiteto que misturon as cóisa véia com as nova e fica muito chique. Iéu falô que se for pra misturar véio com novo que fique tudo véio mésmo, que cumbinando com a casa que tém mais de cem ano e iéu muito filiz com decoração. Muiér insistiu, insistiu, insistiu, quase chorando, mais iéu non se entregô, falô que non vendendo nada proquê cada um dos obijéto conta uma história e guarda as recordaçon dos antepassado, mais pra non desagradar déu de presente umas lata véia de azeite primor, umas caxa de bolacha maria e uns laton de querosene jacaré, que iésto ia jogar fora e só sirvindo pra plantar flor e guardar prego e parafuso dos móvel do século 15 que estando dismontado no paiol. Desgracéra Mésmo!!!

Publicado na edição 1257 – 15/04/2021