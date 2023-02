Anvisa proíbe venda e uso do produto e medida divide opinião entre os profissionais

Barbearias e salões de beleza de Araucária suspenderam a venda e uso de pomadas para modelar e trançar cabelos após proibição pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A medida dividiu opiniões entre os proprietários desses estabelecimentos. Enquanto alguns acreditam que a proibição não precisaria valer para todos os produtos de modelagem, uma vez que a fabricação e venda destes, teoricamente, já deveria passar por controle rigoroso da própria Anvisa antes de chegarem ao mercado, outros dizem que a medida é válida para impor mais rigor no uso desenfreado desses produtos.

Enquanto a medida estiver em vigor, a Anvisa determinou que nenhum lote de qualquer desses produtos seja comercializado ou utilizado por consumidores e profissionais de beleza. Apesar de ainda não haver nenhuma determinação de recolhimento no momento, a Agência informou que o produto deve ficar separado e não deve ser exposto ao consumo ou uso. A Anvisa pediu ainda que até mesmo as pomadas compradas antes da proibição não sejam utilizadas por consumidores e salões de beleza.

Segundo a Anvisa, a proibição ocorreu após uma avaliação de risco feita com o Ministério da Saúde, em função do aumento do número de casos de “efeitos indesejáveis graves associados ao uso desse tipo de produto”. Em alguns estados, centenas de pessoas tiveram cegueira temporária ou queimaduras nos olhos.

Sobre a medida, a Vigilância Sanitária de Araucária informou que até o momento não recebeu nenhum comunicado oficial da Anvisa, que possa desencadear uma fiscalização por parte do Município. apesar disso, a Vigilância explicou que está aberta a denúncias da população pelo fone da Ouvidoria da Saúde: 0800-643-7744.

Não dá pra generalizar

A Barbearia Studio B disse que está ciente da determinação da Anvisa, porém afirmou utilizar em seus clientes somente pomadas modeladoras masculinas, especificamente para a modelagem de penteados após a realização do corte, e que nunca houve relatos de problemas após o uso.

“Acreditamos que essa proibição não deveria se enquadrar em todos produtos de modelagem, uma vez que para a fabricação dos mesmos, a Anvisa deva realizar a regulamentação, bem como analisar a sua composição para só então aprovar a produção do produto. Nem todas as pomadas causam algum problema de saúde, mas entendemos que como estão ocorrendo diversos problemas, deva haver um estudo da sua composição, para evitar complicações com os consumidores. Aqui no Studio B já estamos adotando todas as medidas recomendas pela Anvisa, nesse momento é necessário ter paciência e cautela, para que nada venha a prejudicar nossos clientes”, afirmou a barbearia.

Da mesma forma a barbearia Reis do Corte disse já ter conhecimento da determinação, porém relatou nunca ter tido problemas com relação ao uso em seus clientes. “A atitude da Anvisa foi muito radical, pois não são todas as pomadas que causam certos problemas. Aqui nós utilizamos somente três marcas e todas elas são de ótima qualidade”, explicou o estabelecimento.

O Studio Pérola Negra, especializado em cabelos afro, disse nunca ter tido problemas com seus clientes e que já é de praxe terminar o cabelo e orientar sobre os cuidados que precisam ser tomados quando usados modeladores e pomadas. O estabelecimento informou que tão logo a Anvisa anunciou a medida, recolheu todos os produtos que utilizava e passou a usar um produto alternativo vegano.

O Studio disse ainda que vai suspender o uso dos modeladores e pomadas guardados, pelo menos até que a Anvisa teste todas as marcas e libere seu uso. “Respeitamos a medida porque achamos ser necessário ter esse controle e uma maior fiscalização, não apenas para que as marcas que apresentaram problemas possam se adequar, mas para que os clientes e os próprios profissionais possam se sentir seguros quanto utilizarem esses produtos”, disse a proprietária.