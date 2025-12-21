A história de Sandra Mara Pinto, de 51 anos, é um exemplo de como a educação pode mudar destinos. Mulher preta, mãe solteira e de origem humilde, Sandra começou a trabalhar ainda na infância e enfrentou inúmeras dificuldades ao longo da vida, mas encontrou nos estudos a principal ferramenta para transformar sua realidade e a de sua família.

Sandra iniciou sua vida profissional aos 12 anos, como empregada doméstica, atividade que exerceu até os 18 anos. Foi nesse período que engravidou da filha, passando a enfrentar sozinha os desafios da maternidade. Sem apoio e pagando aluguel, precisou trabalhar ainda mais. Atuou em uma fábrica por cerca de seis anos, principalmente no turno da noite, conciliando jornadas exaustivas com o cuidado da filha.

Mesmo diante da rotina pesada, Sandra nunca desistiu da educação. Movida pelo desejo de dar orgulho à filha e construir um futuro melhor, concluiu o magistério em 1999. A formação marcou um divisor de águas em sua vida, abrindo novas possibilidades.

Ao longo dos anos, ela exerceu diversas funções: empregada doméstica, trabalhadora de serviços gerais e massoterapeuta. Durante esse período, buscou constantemente se qualificar. Ingressou no Instituto Federal do Paraná, onde se formou em Massoterapia, conciliando os estudos com o trabalho em casas de família e atendimentos em eventos nos fins de semana.

A trajetória de persistência também incluiu a participação em diversos concursos públicos. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras, Sandra contou com o apoio de educadores que acreditaram em seu potencial. Um deles foi o diretor André Gotfrid, do Colégio Szymanski, que a ajudou a pagar a taxa do vestibular e a avisou sobre sua aprovação. “Eu nem sabia que tinha passado no concurso e na universidade. Foi uma correria, mas deu certo com a ajuda de pessoas que acreditaram em mim”, relembra.

Em 2016, Sandra foi aprovada em concurso para a área da educação infantil, mas a nomeação veio em 2019. No dia 2 de fevereiro daquele ano, ela assumiu oficialmente o cargo de professora da educação infantil em Araucária. Poucos dias depois, em 18 de fevereiro, iniciou o curso de Pedagogia na Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Hoje, Sandra atua como professora da educação infantil e segue estudando. Recentemente, concluiu o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), concluindo a sua graduação em uma instituição federal.

A história de Sandra reforça que a educação é uma poderosa ferramenta de transformação social. Sua trajetória representa milhares de mulheres brasileiras que, apesar das desigualdades raciais, sociais e de gênero, encontram na educação a força para mudar suas próprias histórias e inspirar novas gerações.

Edição n.º 1496. Maria Antônia.