Aos 59 anos, Zilton Lubene pedala mais de 400 quilômetros de bicicleta

Compartilhe esta notícia

Zilton não quer parar tão cedo de pedalar, e a cada viagem, supera seus limites. Foto: divulgação

Foram pouco mais de dois dias para percorrer 422km em cima de uma bicicleta. Um desafio que muitos não iriam conseguir, mas concluído com sucesso pelo araucariense Zilton Lubene, 59 anos. Principalmente quando o trajeto já não era uma novidade para ele, que já fez a mesma viagem em cima de uma bike, por duas outras vezes. Ele iniciou o percurso na manhã de sábado, 23 de janeiro, em Araucária, e terminou na manhã de segunda-feira, 25, em Maringá.

“Viajamos só eu e Deus. Saí de casa às 5h30 da manhã de sábado, pedalei até Imbaú e pernoitei por lá. No outro dia levantei cedo, às 6h, peguei a estrada e pedalei até Califórnia, um trajeto pesadíssimo. Já estava perto, mas decidi dormir na cidade de Califórnia, para não pedalar de noite. Na segunda-feira retomei o trajeto às 7h e cheguei no meu destino Maringá, às 10h”, relata o ciclista, que tem parentes em Maringá, e aproveita a viagem de aventura para também rever a família.

Além do cansaço e da tensão extrema durante a viagem por se tratar de um trajeto percorrido no acostamento de uma rodovia bastante movimentada, Zilton conta que ainda teve que enfrentar um trecho muito perigoso, onde havia obras de duplicação. “Não tinha acostamento para passar com a bike e tive que me arriscar um pouco pela rodovia, junto com os caminhões. Felizmente, a maioria dos caminhoneiros respeita o ciclista nessas horas”, disse.

O araucariense já enfrentou outros desafios sobre duas rodas, pedalando de Araucária até o Parque Estadual de Vila Velha (164km ida e volta), Porto Amazonas (165km ida e volta), Colônia Witmarsum (135Kkm ida e volta), entre outras localidades, e avisa que não vai parar de pedalar tão cedo.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1246 – 28/01/2021